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21 февраля 2022, 22:10

Сазонов: Минск находится под прицелом у наркодилеров

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск находится под прицелом у наркодилеров, отметил во время круглого стола на тему "Как не допустить вовлечения молодежи в наркосбыт" начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Сазонова, большое количество преступлений, связанных с распространением наркотиков, совершается в столице. "Город Минск находится под прицелом у наркодилеров. Здесь находится большое количество студентов, которых пытаются вовлечь в незаконный наркооборот. Это касается как употребления наркотиков, так и их сбыта. Среди факторов, которые осложняют оперативную обстановку, можно назвать значительный рост количества преступлений на этой почве. Было перекрыто на треть больше каналов поставки наркотиков именно в город Минск и изъято более 80 кг наркотических средств и психотропных веществ. Для понимания статистики роста правонарушений следует сказать, что в 2020 году было изъято 22 кг. Только на складе одного из интернет-магазинов было найдено порядка 36 кг. Выросло употребление психотропных веществ и сократилось употребление растительных. Тем не менее количество выявленных помещений, которые были предназначены для выращивания наркосодержащих растений, выросло на 55%", - заявил Александр Сазонов.

Он рассказал, что наибольшее беспокойство вызывает проблема употребления и распространения наркотических веществ среди несовершеннолетних. Максимальный срок выявления правонарушителя составляет полгода.

"Особую тревогу вызывает привлечение несовершеннолетних в незаконный товарооборот наркотиков. Молодежи поступают предложения распространять наркотические вещества. При этом молодых людей убеждают в том, что это анонимно и их никто не найдет. К сожалению, на такие предложения отзываются, после чего попадают в наши руки. Найти распространителя наркотиков с учетом развития аналитических методов не составляет большого труда. Мы выявляем как те лица, которые занимаются наркосбытом несколько дней, так и те, которые распространяют наркотики в течение полугода", - сообщил Александр Сазонов.

Он считает, что профилактика наркомании и наркосбыта среди молодых людей дает положительный результат. Однако он добавил, что родителям не стоит терять бдительности и беречь своих детей от всего, что связано с наркотиками.

"Проблема наркомании требует принятия дополнительных мер. Особое внимание мы уделяем работе с молодежью. Проводятся выступления в учреждениях образования, где разъясняются правовые нормы, последствия занятий преступной деятельностью и их непоправимый вред для здоровья. Приведу пример, почему такая работа проводится не зря. В прошлом году девятилетние мальчики прогуливались после уроков и обнаружили закладку с наркотическим веществом. Они немедленно позвонили по номеру 102. Милиция приехала, все это оформила, после чего ребята были награждены ценными подарками. Это говорит о том, что когда мы доносим до несовершеннолетних информацию о вреде наркотиков, это дает положительный результат. Родители также должны уделять повышенное внимание своим несовершеннолетним детям. Их необходимо уберечь от употребления наркотиков и риска совершать противоправные действия, связанные с их употреблением", - заключил начальник управления.-0-

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