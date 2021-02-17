"СБ. Беларусь сегодня" наградила победителей фотоконкурса "Мой родны кут"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редакция газеты "СБ. Беларусь сегодня" наградила победителей третьего этапа фотоконкурса "Мой родны кут" ценными призами. Об этом БЕЛТА сообщили в издательском доме "Беларусь сегодня".

На протяжении 2020 года проводился третий этап фотоконкурса, приуроченного к Году малой родины. Участие в проекте приняли как профессиональные фотографы, так и любители. Весь год читатели делились зафиксированными в фотографиях эмоциями, красочно рассказывали о живописных местах Беларуси, о людях. На адрес редакции пришло около 6 тыс. фотоснимков.

"Довольны активностью читателей, она росла с каждом годом. Это здорово! В наступившем Году народного единства мы объявили еще два творческих конкурса - тематических историй читателей и фотографий. Во многих работах, из которых пришлось выбирать жюри, уже прослеживалась тема единства, то, что объединяет нас как народ, нацию. Хотим, чтобы сотрудничество с читателями продолжилось, тем более наш фотоконкурс вызвал много позитивных откликов. Для людей творческих важны не столько призы, сколько признание. И газета дает им такую возможность", - отметил на церемонии награждения директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

Дмитрий Жук с победителями конкурса.

Компетентное жюри, в состав которого вошли представители издательского дома, известные журналисты, представители культуры и искусства, определило тройку лучших в номинациях "Моя малая родина" и "Земляки", а также обладателя Гран-при. Его завоевала педагог Лариса Шугля из Кореличей, которая участвовала в конкурсе с первого его дня, то есть с 2018 года.

Лариса Шугля

"Слу

ю, если скажу, что участвовала не ради подарка. Он, безусловно, важен и выше всяких похвал. Ведь любой человек, взявшийся за какое-то дело, занимается им не просто так, а рассчитывает на результат. Но ваш творческий фотомарафон настолько захвалил меня своим соревновательным духом, что материальный приз уже не был самоцелью. Когда сравниваешь свои работы с другими, видишь мастерство, сам начинаешь подтягиваться. А еще благодаря конкурсу мы заглянули не только в отдаленные уголки родной Беларуси, но и обратились к тем людям, местам, которые нас окружают", - рассказала Лариса Шугля. -0-

Заместитель главного редактора газеты "СБ. Беларусь сегодня" Сергей Гордиенко вручает подарок обладателю первой премии в номинации "Малая родина" фотоконкурса "Мой родны кут" Сергею Дишуку.

Фото Андрея Покумейко