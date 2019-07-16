16 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Сбербанк к следующему Дню Независимости построит в Минске светомузыкальный образовательный фонтан. Об этом президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф рассказал журналистам после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сбербанк придумал новую технологию соединения света, звука, воды и изображения с образовательной функцией. Мы много занимаемся образованием. И мы придумали светомузыкальный образовательный фонтан", - рассказал глава Сбербанка.

Он отметил, что в мире набирает популярность такой тренд, как еdutainment. Этот термин составлен из английских слов как "education" (образование) и "entertainment" (развлечение). "Мы сделали несколько таких фонтанов (в России. - Прим. БЕЛТА) и имеем интересный опыт. Очень большой интерес со стороны жителей тех городов. Александр Григорьевич узнал, попросил нас создать такой фонтан в Минске. Мы сегодня с ним договорились, что будет выпущен указ, и мы бросим все силы, чтобы реализовать этот проект ко Дню Независимости в Беларуси в следующем году здесь в Минске", - рассказал Герман Греф.

По его словам, уже определено место для этого фонтана, однако он затруднился его назвать, сославшись на то, что не разбирается в локациях Минска.

Первый мультимедийный фонтан за средства Сбербанка появился в 2018 году в Петергофе. В настоящее время по всей России работают семь подобных сооружений - в Саратове, Петергофе, Ярославле, Калининграде, Владимире, Рязани и Воронеже.

Светомузыкальные фонтаны оборудованы системой видео-лазерной проекции. На большие водные экраны можно транслировать любое изображение, что дает возможность использовать фонтаны в образовательных целях.-0-