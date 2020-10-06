Сбои в работе межбанковской системы идентификации могут быть утром 7 октября

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбои в работе межбанковской системы идентификации (МСИ) могут быть утром 7 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ЕРИП.
"В связи с проведением плановых технических работ 7 октября с 6.30 до 8.30 могут наблюдаться краткосрочные проблемы при регистрации новых пользователей в МСИ, а также при входе в системы дистанционного банковского обслуживания банков и личный кабинет ЕРИП посредством МСИ", - говорится в сообщении.
ЕРИП приносит извинения за возможные неудобства.-0-