Сбои в работе системы ЕРИП возможны ночью 8 июня

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система ЕРИП может не работать ночью 8 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт НКФО "ЕРИП".
С 0:00 до 6:00 будут проводиться плановые работы в автоматизированной информационной системе "Расчет".
Доступ к АИС "Расчет", возможно, будет отсутствовать (общей продолжительностью до двух часов). В ЕРИП приносят извинения за возможные неудобства.-0-
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