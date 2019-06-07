Сбои в работе системы ЕРИП возможны ночью 8 июня

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система ЕРИП может не работать ночью 8 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт НКФО "ЕРИП".

С 0:00 до 6:00 будут проводиться плановые работы в автоматизированной информационной системе "Расчет".

Доступ к АИС "Расчет", возможно, будет отсутствовать (общей продолжительностью до двух часов). В ЕРИП приносят извинения за возможные неудобства.-0-