8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска "Райгардас" на границе с Беларусью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"В пункте пропуска "Райгардас" (сопредельный белорусский пункт пропуска - "Привалка") у литовской таможни произошел очередной сбой функционирования программного обеспечения. На выезд из Беларуси по состоянию на 10.00 стояло 250 грузовых транспортных средств", - проинформировал Антон Бычковский.

Аналогичные сбои, по информации литовской стороны, зафиксированы в пунктах пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска - "Каменный Лог"), "Лаворишкес" (сопредельный - "Котловка"). На литовском направлении по состоянию на 10.00 на выезд из Беларуси в пункте пропуска "Котловка" стоит более 40 грузовиков, в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 360, в "Бенякони" - более 140 грузовых транспортных средств.

Госпогранкомитет предупреждает грузоперевозчиков о том, что в связи с возникшей проблемой в функционировании программного обеспечения у литовских таможенных служб возможно формирование протяженных очередей грузовых транспортных средств. "Просим учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы на литовском направлении", - подчеркнул официальный представитель.-0-