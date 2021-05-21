Сбой в системе бронирования авиабилетов устранен - Национальный аэропорт Минск

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа системы бронирования авиабилетов восстановлена, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.

"Сегодня около 10.00 в системе бронирования, которой пользуется "Белавиа" и другие авиакомпании, произошел глобальный сбой. Проблема зафиксирована на стороне поставщика IT-услуг. Регистрация на рейсы "Белавиа" в Национальном аэропорту Минск проводилась в ручном режиме. Велись технические работы для скорейшего восстановления работы системы бронирования. По состоянию на 12.25 нормальная работа системы восстановлена, регистрация и все остальные производственные операции проходят в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.

Национальный аэропорт Минск приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.-0-