Сбор по боевой подготовке военнослужащих проходит в учебном центре Военной академии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учебном центре Военной академии "Белая Лужа" проходит сбор по боевой подготовке. В мероприятии принимают участие военнослужащие, которые занимаются непосредственной организацией боевой подготовки в частях и соединениях Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Во время сбора организована работа нескольких учебных точек: порядок приведения оружия к нормальному бою в сжатые сроки, порядок подготовки мишенных полей, порядок действий военнослужащих в экстремальных ситуациях.

"В ходе мероприятия участникам продемонстрирован новый объект учебного центра - танкодром. Раньше курсантам Военной академии приходилось проводить занятия на 227-м общевойсковом полигоне, для чего необходимо было совершать марш на полигон и обратно, тратить дорогостоящее топливо и моторесурс техники. Теперь такой необходимости нет. Танкодром современный. Для выполнения упражнений оборудованы два круга, первый из которых с препятствиями. При этом на каждом препятствии установлена видеокамера, и руководитель занятия видит правильность их прохождения. Это повышает объективность оценки", - отметил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Андрей Некрашевич.-0-