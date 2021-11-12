Сбор с начальниками вещевых служб воинских частей прошел в Минобороны

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбор с начальниками вещевых служб соединений и воинских частей ВС прошел в Минобороны, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Цель мероприятия - совершенствование теоретического и профессионального уровня подготовки начальников вещевых служб Вооруженных Сил. В ходе сбора были подведены итоги вещевого обеспечения ВС за 2021 год, доведены задачи на следующий год.

Также были рассмотрены вопросы совершенствования порядка всестороннего обеспечения военнослужащих вещевым имуществом, пути решения наиболее сложных задач в повседневной деятельности специалистов.

На мероприятии поощрены военнослужащие, показавшие лучшие результаты в служебной деятельности.-0-