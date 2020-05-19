Сбор средств ЮНИСЕФ на помощь врачам и пациентам с COVID-19

Продолжается экстренный сбор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, который поможет обеспечить белорусским больницам 4 месяца бесперебойной работы благодаря поставке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков и людей с COVID-19. Из финальной суммы в 1,5 миллиона долларов США уже собрано 248 321,16 BYN.

Денежные средства жертвуют как физические лица (это более 700 человек), так и компании. Один из крупных разовых переводов в 200 000 BYN был получен от частного лица.

Благодаря этой помощи в ближайшее время начнется оформление и доставка первой партии средств индивидуальной защиты для белорусских медиков и пациентов с COVID-19.

Напомним, 29 апреля представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Сарвар обратился с открытым письмом к белорусскому бизнес-сообществу и всем жителям страны, призвав вместе собрать 1,5 миллиона долларов США на экстренную кампанию по приобретению и доставке силами Детского фонда ООН помощи белорусским больницам и медикам.

“В течение 6 недель мы можем транспортировать несколькими отгрузками более 1 500 000 литров антисептика и средств личной гигиены, более 100 000 тест-систем, приборы дистанционного измерения температуры, гигиенические наборы для нуждающихся, средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы и многое другое, — заявил в открытом письме представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар. — По нашим оценкам, помощи ЮНИСЕФ хватит на 4 месяца бесперебойной работы белорусских больниц. Для того чтобы организовать приобретение и доставку груза, нашей команде необходимы 1,5 миллиона долларов США. Все эти деньги пойдут исключительно на закупку и доставку. Наша организация ничего не зарабатывает на этом. Мы гарантируем предоставление публичной отчетности за все потраченные средства”.

Благодаря 75-летнему опыту работы в экстренных ситуациях по всему миру, логистическим возможностям и 25-летней работы напрямую с правительством Беларуси при реализации проекта удастся избежать задержек при доставке и легализации международной экстренной помощи внутри страны. Также в рамках системы ООН ЮНИСЕФ освобожден от уплаты налогов и таможенных сборов при ввозе грузов в Беларусь.

Экстренный сбор средств продолжается, и любой белорус может внести свой вклад на сайте .

Сделать пожертвование от физлица можно через ЕРИП или банковскую карту, заполнив специальную форму на сайте.

Если пожертвование идет от частной компании, необходимо связаться с координаторами сбора:

Бахановская Анастасия

abakhanouskaya@unicef.org

+375 29 699 98 72

Куделко Любовь

lkudzelka@unicef.org

+375 33 630 71 78

Информационный партнер кампании – Белорусское телеграфное агентство.