Сбор у населения отходов бытовой техники в январе-сентябре удвоился

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-сентябре у населения было собрано 8,3 тыс. т отходов бытовой техники, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране сделан акцент на правильном обращении с отходами бытовой техники. Организован бесплатный вывоз отслужившей свой срок бытовой техники из квартир граждан, открыты пункты по приему техники. За девять месяцев собрали 8,3 тыс. т отходов электрического и электронного оборудования, нарастили объемы в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Эта цифра будет и дальше расти", - сказал Анатолий Шагун.

Около половины отходов бытовой техники у населения собирает ОАО "БелВТИ". "Эта доля в предыдущие годы была больше. В этому году холдинг "Белресурсы", "Белкоопсоюз" и частные организации стали активно развивать эту систему", - отметил Анатолий Шагун.

По его словам, за последние пять лет в систему сбора и переработки вторичных материальных ресурсов было вложено около $130 млн. Средства направляются на компенсацию расходов сборщикам сырья, развитие материально-технической базы организаций по его переработке, а также на организационно-технические мероприятия, проектные, научные работы. Большое внимание уделяется повышению информированности населения о проблеме обращения с отходами.

Практика сбора отходов бытовой техники в неразобранном виде с последующей передачей в организации для переработки обеспечивает ее глубокую переработку и способствует устранению угрозы загрязнения окружающей среды озоноразрушающими веществами, маслами. Электронное оборудование и оргтехника отличаются от других видов отходов сложной компонентной структурой, наличием в составе достаточно высоких концентраций токсичных компонентов (свинца, ртути, мышьяка, бериллия) и драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия).-0-