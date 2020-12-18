Сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны - Минфин

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Юрий Селиверстов, комментируя проект закона "Об изменении Налогового кодекса".

Согласно законопроекту, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.

"Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", - пояснил Юрий Селиверстов.

По его словам, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пункты пропуска.

Министр напомнил, что определенное количество лет назад такой сбор уже существовал.-0-