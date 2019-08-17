Сборная Беларуси заняла второе место в финальной эстафете "Танкового биатлона"

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси заняла второе место в итоговой финальной эстафете конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино, уступив первенство сборной России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Армейских международных игр (АрМИ). На третьем месте – команда Казахстана.

Сборная России установила новый рекорд скорости - 84 км/ч и поразила 21 из 24 мишеней.

Инфографика Министерства Обороны Республики Беларусь

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - проходят V Армейские международные игры - учебно-боевые состязания военнослужащих. Организатор игр - Министерство обороны России.-0-