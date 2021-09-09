Сборная БГУ взяла серебро на международном экспериментальном семинаре "IT-Идеатон"

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Белорусского государственного университета завоевала серебро на международном экспериментальном семинаре "IT-Идеатон" в Краснодарском крае России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В числе призеров - третьекурсница факультета социокультурных коммуникаций Надежда Иванова и четверокурсники факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Михаил Басанец и Егор Сорока. Руководителем белорусской команды выступила старший преподаватель кафедры многопроцессорных систем и сетей ФПМИ Анастасия Гусейнова.

Особую значимость награде придает то, что сборная БГУ из трех студентов противостояла командам из пяти человек, отметили в вузе.

Победителями стали представители Воронежского государственного университета, второе место с белорусами разделили студенты Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова, третьими были команды Дальневосточного государственного технического университета (Владивосток, Россия), Высшей школы экономики и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина.

"Темой международных соревнований в этом году заявили экологические проблемы и 17 Целей устойчивого развития. Команды в течение двух дней разрабатывали соответствующие IT-решения. В частности, студенты БГУ создали прототип мобильного приложения для желающих помочь волонтерским экологическим организациям. Программа фиксирует активность пользователей и рейтинг их помощи. Она также учитывает деревья в городе, анализирует поглощение растениями углекислого газа. Планируется, что студенты БГУ продолжат работать над приложением", - рассказали в пресс-службе.

Инициативы других участников касались сбора пластиковых бутылок, утилизации подводных отходов, сортировки мусора. Всего в состязании выступили 11 команд из Беларуси, России и Германии.

Международный экспериментальный семинар "IT-Идеатон" стал частью Международного инновационного форума Университетского альянса SAP. Целью было привлечь студентов к решению задач устойчивого развития.-0-