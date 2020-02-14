Сборная МЧС Беларуси по мини-футболу выиграла турнир в Польше

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная МЧС Беларуси по мини-футболу выиграла XI Международный турнир среди военизированных служб, который проходил в Варшаве 11-13 февраля, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В турнире приняли участие 56 команд из Беларуси, Польши, России, Болгарии, Румынии, Украины. В первый день сборная команда МЧС отыграла 6 матчей в своей группе с 5 победами и одной ничьей. После белорусские спасатели выиграли у команды железной дороги Польши. В 1/8 финала была повержена команда Румынии со счетом 5:1. В четвертьфинале сборная команда МЧС сразилась со службой охраны Польши - 2:0. А в полуфинале она превзошла команду Украины - 1:0.

В финальном матче белорусские мини-футболисты сразились с командой полиции Катовице (Польша), обыграв ее со счетом 5:0 и тем самым став чемпионами международного турнира. Лучшим игроком был признан участник сборной команды МЧС Юрий Рабыко.-0-