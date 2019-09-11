Сборная МВД завоевала золотые награды на международном турнире по стрельбе из служебного оружия

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная МВД Беларуси завоевала золотые награды на III Международном турнире по стрельбе из служебного оружия среди полицейских, сообщили БЕЛТА в МВД.

Турнир проходил в венгерском Мишкольце и завершился 10 сентября. В состязаниях под эгидой Европейского спортивного союза полицейских приняли участие 16 команд из 10 стран: Бахрейна, Беларуси, Венгрии, Латвии, Литвы, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Словакии, Эстонии, Чехии.

"По итогам двух соревновательных дней представители Беларуси завоевали золотые награды в женских и мужских командных выступлениях. В смешанном зачете мужская сборная МВД также оказалась на первом месте, бронзовыми призерами этой дисциплины стала наша женская команда, уступив мужской сборной из Китая", - рассказали в ведомстве.

Программа соревнований включала личное и командное первенство в стрельбе из пистолета. Участникам необходимо было выполнить 18 упражнений, моделирующих различные ситуации: стрельбу по движущимся мишеням, в условиях недостаточной видимости, при различных погодных условиях и др. В этом году помимо раздельного зачета среди женщин и мужчин впервые проводился общий зачет.

В личном зачете среди мужчин золото на счету старшего прапорщика Евгения Зайца, военнослужащего внутренних войск МВД. Серебряная награда в личном зачете среди женщин у капитана милиции Марины Прочкайло (Гродненская областная организационная структура БФСО "Динамо"). Победителем в личном зачете стала старший лейтенант милиции Анна Гайдукевич (Минская межтерриториальная организационная структура БФСО "Динамо"). К слову, Анна Гайдукевич является действующим чемпионом мира по стрельбе из служебного оружия. Этот титул она завоевала в ноябре 2018 года во время выступлений на Втором чемпионате мира среди полицейских по стрельбе из табельного оружия в Гуанчжоу (КНР).-0-

Фото МВД