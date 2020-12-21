Сборная Университета гражданской защиты МЧС стала победителем турнира по гиревому марафону

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде завершился "Рождественский кубок" Беларуси по гиревому марафону, включенному в программу "За спортивную Беларусь". Он собрал более 100 атлетов из всех областей страны. Сборная Университета гражданской защиты МЧС стала его победителем и призером, завоевав золотые, серебряные и бронзовые медали. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Силачи университета МЧС продемонстрировали высокий уровень подготовки и прочно заняли лидирующие позиции с самого начала соревнований. В одной из самых престижных дисциплин - армейский рывок гири в возрастной группе до 21 года - победу одержали Дмитрий Александров и Елизавета Попко, серебро у Валерии Петрок и Сергея Арцишевского, бронза досталась Алексею Мулярчику. Победители и призеры - курсанты факультетов техносферной безопасности и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Университета гражданской защиты. У Владимира Демьянова, руководителя команды УГЗ, - золото", - рассказали в пресс-службе.

Во время турнира "Рождественский кубок" Вячеслав Хоронеко, преподаватель Университета гражданской защиты, установил новый мировой рекорд. Он за 150 секунд поднял лежа 24-килограммовую гирю одной рукой 177 раз. В ближайшее время его результат будет рассмотрен представителями Книги рекордов Гиннеса. В сентябре Вячеслав Хоронеко за 167 секунд поднял лежа 24-килограммовую гирю одной рукой 175 раз.

Организаторы турнира - ассоциация ветеранов спецназначения войск МВД "Честь", Белорусская федерация гиревого марафона и Лидский райисполком.

Белорусский гиревой марафон активно начал развиваться в конце 1990-х. Беларусь совместно с Россией и Францией стала инициатором создания Международной федерации гиревого марафона, штаб-квартира которой базируется в Лионе. В 2016 году Минск принимал чемпионат мира по гиревому марафону. В турнире приняли участие атлеты из 15 стран.-0-