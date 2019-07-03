Сборник документов к 50-летию мемориального комплекса "Хатынь" презентуют 4 июля в Минске

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном архиве Беларуси 4 июля состоится презентация сборника документов и материалов "Хатынь. На пути к признанию", сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник отдела публикаций Вячеслав Селеменев.

Сборник подготовлен к 50-летию открытия государственного мемориального комплекса "Хатынь" и рассказывает о присуждении его авторам Юрию Градову, Валентину Занковичу, Леониду Левину и Сергею Селиханову Ленинской премии СССР.

"Работа над сборником велась около года. Он рассказывает о процессе выдвижения авторов и обсуждения их кандидатур в Комитете по присуждению Ленинских премий, о том, когда было принято такое решение и как откликнулась на него общественность", - отметил Вячеслав Селеменев.

По его словам, в издание включены документы из архивов Беларуси и России. "Дело в том, что документы Комитета по присуждению Ленинских премий хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Естественно, мы обратились к коллегам, и они нам помогли найти их, скопировать, а мы уже их обработали и сделали сборник", - добавил ведущий научный сотрудник.

Издание предназначено для научных и музейных работников, всех тех, кто интересуется историей Беларуси. В его презентации примут участие архивисты и историки, члены авторского коллектива мемориального комплекса "Хатынь", представители республиканских органов власти, общественности.

Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года. Он воздвигнут на месте деревни, уничтоженной 22 марта 1943 года карательным отрядом в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих. 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание помощи партизанам. Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения нацистами на оккупированной территории СССР.-0-