Сборник документов к столетию БССР презентуют в Национальном архиве 28 декабря

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном архиве Беларуси 28 декабря состоится презентация сборника документов и материалов "1 января 1919 года. Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии", выпуск которого приурочен к 100-летию БССР, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом публикаций Михаил Скоморощенко.

Это исправленное и дополненное переиздание одноименного сборника 2005 года. "Он посвящен первому правительству советской Белоруссии. В издании опубликованы протоколы заседаний правительства и Центрального бюро Коммунистической партии Белоруссии, Манифест о провозглашении БССР. Приведены биографии членов правительства и помещены их портреты. В отдельном разделе "Хроника" представлена история создания и деятельности правительства. Научно-справочный аппарат сборника состоит из предисловия, вступлений к разделам, текстуальных примечаний, комментариев, указателя комиссариатов и других органов управления правительства", - рассказал Михаил Скоморощенко.

По его словам, работа над изданием велась в течение всего этого года. "Тираж сборника 150 экземпляров. Они поступят в республиканские библиотеки, будут переданы в научно-исследовательские учреждения, в том числе России", - отметил завотделом.

Как ожидается, в презентации сборника документов и материалов примут участие архивисты, историки, музейные работники, представители республиканских органов власти, общественности.-0-