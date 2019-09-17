Сборник документов о деятельности органов НКВД в Западной Беларуси презентуют в Минске

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация сборника документов и материалов "НКВД в Западной Беларуси. Сентябрь-декабрь 1939 г." состоится сегодня в Национальном архиве Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник отдела публикаций Вячеслав Селеменев.

Сборник рассказывает о деятельности органов НКВД в Западной Беларуси в сентябре-декабре 1939 года. В нем публикуются документы руководства народного комиссариата внутренних дел центрального, областного и районного уровней из фондов Национального архива Беларуси и Центрального архива Комитета государственной безопасности.

"В издании представлены уникальные документы, многие из которых ранее нигде не издавались. В частности, в них отражено настроение местного населения, как оно восприняло ввод войск Красной Армии на территорию Западной Беларуси, материально-техническое состояние армии и настроение военнослужащих, что отражено в документах особого отдела НКВД Белорусского фронта. Эта тема практически никогда не освещалась в наших публикациях", - рассказал Вячеслав Селеменев.

По его словам, работа над сборником велась на протяжении года. "Составители сквозь призму документальных материалов стремились продемонстрировать единую картину деятельности органов НКВД на всех уровнях", - отметил ведущий научный сотрудник.

Издание предназначено для научных работников, архивистов, всех интересующихся историей Беларуси.-0-