Сборник документов об участии партизан в операции "Багратион" презентуют в Минске

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ Сборник документов и материалов "Оперативные сводки Белорусского штаба партизанского движения. Январь-июль 1944 г." будет презентован в конце августа в Национальном архиве Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник отдела публикаций Вячеслав Селеменев.

"Мы уже фактически завершаем работу над сборником. Он рассказывает о деятельности партизан в период подготовки и проведения операции "Багратион": что происходило на оккупированной территории, как шла подготовка к освобождению Беларуси, что делали партизаны в этот период, как они взаимодействовали с войсками Красной армии. Таким образом формируется достаточно полная и комплексная картина того, как проходило освобождение Беларуси в 1944 году", - рассказал Вячеслав Селеменев.

Источником для создания сборника стали оперативные сводки Белорусского штаба партизан, которые составлялись на основании материалов, поступающих от партизанских формирований. "Такой вид документов практически не был введен в научный оборот, а если и публиковался, то небольшими частями", - отметил ведущий научный сотрудник. Иллюстративную часть сборника составляют карты и фотографии.

Вячеслав Селеменев подчеркнул, что сборник будет востребован у историков, краеведов, музейных работников​ и всех, кто интересуется историей Беларуси.-0-