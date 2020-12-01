Сброс пара на первом блоке БелАЭС проведен планово во время тестирования оборудования - Минэнерго

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сброс пара на первом энергоблоке Белорусской АЭС произведен планово во время тестирования оборудования. Такую информацию разместило Министерство энергетики в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования. В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара", - сообщили в Минэнерго.

Испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ. В настоящее время первый энергоблок включен в сеть, отметили в министерстве.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-