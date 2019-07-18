"Сбылась мечта всей моей жизни!" Сельская учительница выиграла 100 000 рублей, просто заглянув в магазин

Порой от исполнения мечты отделяет совсем немного. Иногда это один поход в магазин! За более чем три года со старта игры
Розыгрыш призов 124-го тура игры
"Это радость немыслимая!"
О своей победе Лариса Швед из агрогородка Веретеи Шарковщинского района Витебской области, учитель начальных классов с 30-летним стажем, не может говорить спокойно. На глазах - слезы радости!
- Это мечта всей моей жизни - купить хоть маленькую, хоть без ремонта квартиру дочке. Она сейчас с семьей снимает жилье в Витебске, - делится своей историей победительница. - О победе узнала от соседей! Мы же номер телефона поменяли, а в личном кабинете новый указать забыли, поэтому организаторы игры до нас не сразу смогли дозвониться. И тут приходят соседи: "Вы 100 000 выиграли!"
А вообще в игре "Удача в придачу!" Лариса Швед участвует практически с самого начала. В родной деревне магазина "Евроопт" нет, так что за покупками сельчанка регулярно отправляется то в Глубокое, то в Лужки, то в Витебск с Полоцком. Но к каждому туру она всегда в полной готовности:
- Стараемся в "Евроопте" отовариваться и "товары удачи" брать постоянно. Люблю маслины! До этого я только 5 рублей выигрывала, а тут целых 100 000! У меня таких денег никогда в жизни не было. Это радость немыслимая, до сих пор не верится!
"Просто кричала от восторга, а прохожие жали руку!"
Наталья Хариборько из поселка Ипуть Гомельского района по дороге с дачи заехала в "Евроопт" за продуктами, взяла мороженое для себя и мужа - и неожиданно стала обладательницей новенького автомобиля.
- Купили две пачки, и девушка на кассе нам подсказала, что не хватает 4 копейки до кода. Взяли еще одно мороженое... И вот так получилось. Это шок! Кстати, когда делала покупку, еще уточнила у кассира, выигрывал ли кто-то из покупателей магазина. Оказалось, что нет. Так что я открыла "счет"! - со смехом рассказывает победительница, которая работает заведующей гомельским магазином хозяйственной розницы.
О победе Наталья узнала в торговом центре, где была с мужем и сыном.
- Сердце забилось так сильно, это было что-то, просто кричала от восторга! А еще меня поразило, насколько доброжелательные у нас люди - покупатели, которые были рядом, услышав, что я говорю про выигрыш и радуюсь, подходили, пожимали руку, обнимали меня, поздравляли.
К игре Наталья Хариборько присоединилась два года назад по совету мужа:
- Не верила, но решила зарегистрироваться. Как мне муж сказал: мы ничего не теряем. Продукты все равно надо покупать, а тут еще и шанс что-то выиграть получаешь. Вот наш шанс и сработал!
"Выигрывать на нашей работе - уже традиция!"
Оказывается, удачу может принести и место работы. Даже если на первый взгляд оно самое что ни на есть обычное - минский стройтрест №4!
- Это второй раз, когда из нашей организации кто-то выигрывает главный приз. Меньше года назад выиграл Николай Шпаковский - квартиру. Теперь я - автомобиль. Причем каждый раз узнаем о выигрыше во время планерки. Так что это уже становится традицией, - улыбается Иван Зиняев, мастер общестроительных работ.
Магазины торговой сети привлекают минчанина уровнем цен и ассортиментом.
- Почему решил играть? Часто хожу в "Евроопт", вот и решил присоединиться, вдруг удача повернется. И она повернулась! Отличный стимул получить права. К родителям в Марьину Горку будут ездить, на отдых, дачу… Дорог много!
"Впервые у нас новая машина!"
Николай Шабловский из Новополоцка Витебской области - профессиональный водитель на пенсии, признается, что жить не может без автомобиля. Представьте себе, что почувствовал человек "с бензином в крови", услышав, что выиграл автомобиль. Тем более что свой счастливый миг Николай смог увидеть в прямом эфире - вовремя включил телевизор!
- Я всегда слежу за розыгрышами призов, стараюсь не пропустить. И в этот вечер включил ОНТ, смотрю - 8 претендентов, и моя фамилия. Я уже и не надеялся, и тут - раз! - снова переживает он тот памятный вечер. - До этого дважды выигрывал по 5 рублей, а играю с самого начала, можно сказать. Почему не играть, если ничего особенно не требуется. Покупаешь продукты, а тебе за это еще и игровой код начисляют.
Выиграв, Николай Шабловский и его супруга не могли уснуть всю ночь.
- Машина у нас уже со стажем, хотели новее купить, собирали деньги, а теперь и собирать не надо. Мечта сбылась! Впервые у нас новая машина! - радуются супруги и тут же делятся планами. - По выходным, если не в деревню, то в лес. Там лисички, черничка, свежий воздух - про все забываешь. А по возвращении домой обязательно идем в "Евроопт" - за удачей!
Совершайте покупки в "Евроопт" - и участвуйте в розыгрыше призов 30 июля!
Призы 125-го тура игры
Участвовать в розыгрыше будут игровые коды, полученные за покупки в "Евроопт" с 15 по 28 июля. Победителей ждет более 12 000 различных призов, включая 100 000 рублей и три автомобиля.
Розыгрыш призов состоится в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала
Собираетесь за покупками в "Евроопт"? Дайте шанс удаче встретить именно вас: не забудьте про "товары удачи"! И пусть вам обязательно повезет!
ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 124". Срок проведения: 01.07.2019 г. - 19.09.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3573 от 05.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 125". Срок проведения: 15.07.2019 г. - 03.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3591 от 28.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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