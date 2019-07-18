"Сбылась мечта всей моей жизни!" Сельская учительница выиграла 100 000 рублей, просто заглянув в магазин

Лариса Швед из агрогородка Веретеи поможет дочке решить жилищный вопрос и переехать с семьей из съемного жилья - в собственное!

Порой от исполнения мечты отделяет совсем немного. Иногда это один поход в магазин! За более чем три года со старта игры "Удача в придачу!" , которую проводит торговая сеть "Евроопт", своих обладателей нашли уже около 3 000 000 всевозможных призов на общую сумму в эквиваленте более 29 миллионов долларов. В том числе победителям достались 81 квартира в Минске, 66 крупных денежных призов - от 40 000 до 120 000 рублей, 397 автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

Розыгрыш призов 124-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся во вторник, 16 июля, в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Уже в четверг, 18 июля, здесь же наградили главных победителей. Учителю начальных классов Ларисе Швед из агрогродка Веретеи в Шарковщинском районе вручили СТАТУСкарту от Статусбанка с крупной денежной суммой - 100 000 рублей. А ключи и документы от новых серебристых внедорожников "Джили Эмгранд Х7" получили пенсионер Николай Шабловский из Новополоцка, мастер на стройке Иван Зиняев из Минска и заведующая магазином Наталья Хариборько из поселка Ипуть Гомельского района.

Призы главным победителям 124-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6

"Это радость немыслимая!"

О своей победе Лариса Швед из агрогородка Веретеи Шарковщинского района Витебской области, учитель начальных классов с 30-летним стажем, не может говорить спокойно. На глазах - слезы радости!

Первыми о победе Ларисе Швед сообщили… соседи!

- Это мечта всей моей жизни - купить хоть маленькую, хоть без ремонта квартиру дочке. Она сейчас с семьей снимает жилье в Витебске, - делится своей историей победительница. - О победе узнала от соседей! Мы же номер телефона поменяли, а в личном кабинете новый указать забыли, поэтому организаторы игры до нас не сразу смогли дозвониться. И тут приходят соседи: "Вы 100 000 выиграли!"

В родной деревне победительницы магазина "Евроопт" нет, так что за покупками она ездит то в Глубокое, то в Лужки, то в Витебск с Полоцком

А вообще в игре "Удача в придачу!" Лариса Швед участвует практически с самого начала. В родной деревне магазина "Евроопт" нет, так что за покупками сельчанка регулярно отправляется то в Глубокое, то в Лужки, то в Витебск с Полоцком. Но к каждому туру она всегда в полной готовности:

- Стараемся в "Евроопте" отовариваться и "товары удачи" брать постоянно. Люблю маслины! До этого я только 5 рублей выигрывала, а тут целых 100 000! У меня таких денег никогда в жизни не было. Это радость немыслимая, до сих пор не верится!

"Просто кричала от восторга, а прохожие жали руку!"

Наталья Хариборько из поселка Ипуть Гомельского района по дороге с дачи заехала в "Евроопт" за продуктами, взяла мороженое для себя и мужа - и неожиданно стала обладательницей новенького автомобиля.

Выиграть внедорожник Наталье Хариборько помогла ее любовь к мороженому!

- Купили две пачки, и девушка на кассе нам подсказала, что не хватает 4 копейки до кода. Взяли еще одно мороженое... И вот так получилось. Это шок! Кстати, когда делала покупку, еще уточнила у кассира, выигрывал ли кто-то из покупателей магазина. Оказалось, что нет. Так что я открыла "счет"! - со смехом рассказывает победительница, которая работает заведующей гомельским магазином хозяйственной розницы.

О победе Наталья узнала в торговом центре, где была с мужем и сыном.

- Сердце забилось так сильно, это было что-то, просто кричала от восторга! А еще меня поразило, насколько доброжелательные у нас люди - покупатели, которые были рядом, услышав, что я говорю про выигрыш и радуюсь, подходили, пожимали руку, обнимали меня, поздравляли.

К игре Наталья Хариборько присоединилась два года назад по совету мужа:

- Не верила, но решила зарегистрироваться. Как мне муж сказал: мы ничего не теряем. Продукты все равно надо покупать, а тут еще и шанс что-то выиграть получаешь. Вот наш шанс и сработал!

"Выигрывать на нашей работе - уже традиция!"

Оказывается, удачу может принести и место работы. Даже если на первый взгляд оно самое что ни на есть обычное - минский стройтрест №4!

Иван Зиняев признается: у него появился отличный стимул сдать на права!

- Это второй раз, когда из нашей организации кто-то выигрывает главный приз. Меньше года назад выиграл Николай Шпаковский - квартиру. Теперь я - автомобиль. Причем каждый раз узнаем о выигрыше во время планерки. Так что это уже становится традицией, - улыбается Иван Зиняев, мастер общестроительных работ.

Магазины торговой сети привлекают минчанина уровнем цен и ассортиментом.

- Почему решил играть? Часто хожу в "Евроопт", вот и решил присоединиться, вдруг удача повернется. И она повернулась! Отличный стимул получить права. К родителям в Марьину Горку будут ездить, на отдых, дачу… Дорог много!

"Впервые у нас новая машина!"

Николай Шабловский из Новополоцка Витебской области - профессиональный водитель на пенсии, признается, что жить не может без автомобиля. Представьте себе, что почувствовал человек "с бензином в крови", услышав, что выиграл автомобиль. Тем более что свой счастливый миг Николай смог увидеть в прямом эфире - вовремя включил телевизор!

Свою победу Николай Шабловский увидел в прямом эфире!

- Я всегда слежу за розыгрышами призов, стараюсь не пропустить. И в этот вечер включил ОНТ, смотрю - 8 претендентов, и моя фамилия. Я уже и не надеялся, и тут - раз! - снова переживает он тот памятный вечер. - До этого дважды выигрывал по 5 рублей, а играю с самого начала, можно сказать. Почему не играть, если ничего особенно не требуется. Покупаешь продукты, а тебе за это еще и игровой код начисляют.

Выиграв, Николай Шабловский и его супруга не могли уснуть всю ночь.

- Машина у нас уже со стажем, хотели новее купить, собирали деньги, а теперь и собирать не надо. Мечта сбылась! Впервые у нас новая машина! - радуются супруги и тут же делятся планами. - По выходным, если не в деревню, то в лес. Там лисички, черничка, свежий воздух - про все забываешь. А по возвращении домой обязательно идем в "Евроопт" - за удачей!

Совершайте покупки в "Евроопт" - и участвуйте в розыгрыше призов 30 июля!

Призы 125-го тура игры "Удача в придачу!" будут разыграны во вторник, 30 июля.

Участвовать в розыгрыше будут игровые коды, полученные за покупки в "Евроопт" с 15 по 28 июля. Победителей ждет более 12 000 различных призов, включая 100 000 рублей и три автомобиля.

В новом туре 30 июля будет разыграно множество различных призов, включая 100 000 рублей и три автомобиля. Не забудьте заглянуть в "Евроопт"!

Розыгрыш призов состоится в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ , а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало - в 18:20.

Собираетесь за покупками в "Евроопт"? Дайте шанс удаче встретить именно вас: не забудьте про "товары удачи"! И пусть вам обязательно повезет!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

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Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 125". Срок проведения: 15.07.2019 г. - 03.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3591 от 28.06.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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