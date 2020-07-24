Счастье доктора

Министерство здравоохранения на этой неделе награждает лучших медиков за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и совершенствование системы здравоохранения. Более 70 человек удостоены знака "Отличник здравоохранения Республики Беларусь", свыше 200 человек – Почетных грамот и Благодарностей Министерства здравоохранения.

Они себя героями не считают, а мы им благодарны за самоотдачу и профессионализм. Людям в белых халатах посвящаем наш новый проект. Сегодня расскажем о медицинских работниках Гомельщины.

Пульмонолог: "Настоящую радость испытываешь, когда вырываешь человека у смерти"

Заведующая пульмонологическим отделением Гомельской областной туберкулезной больницы Татьяна Шебушева в медицине 36 лет. Стать врачом мечтала с детства. "Я очень дружила со своей соседкой, которая умерла от онкологического заболевания. И тогда решила: вырасту и обязательно буду спасать людей!"

В Витебский мединститут Татьяна поступила с третьего раза – конкурсы для абитуриентов оказались сложные, но и упорства девушке было не занимать. Когда пришло время определяться со специальностью, Татьяна внезапно заболела пневмонией. Пока лечилась в туберкулезной больнице, внимательно наблюдала за врачами. Было очень интересно! Выздоравливая, вместе с докторами отделения ходила на обходы, консультации, научилась делать плевральные пункции. По окончании интернатуры ей предложили остаться работать в этой больнице.

Татьяна Шебушева. Фото Сергея Холодилина

С 2000 года Татьяна Шебушева возглавляет отделение пульмонологии Гомельской областной туббольницы, с этого же времени она – главный внештатный пульмонолог области. В 2010-м награждена медалью "За трудовые заслуги".

"Мне нравится помогать людям. Не передать словами ту радость, которую испытываешь, когда в очередной раз вырываешь человека у смерти!" – признается доктор.

Порой над диагнозом приходится поломать голову. Но это помогает постоянно развиваться, не стоять на месте. Татьяна Тимофеевна совместно с белорусскими учеными принимает участие в разработке биотехнической системы автоматической аускультации органов дыхания – проще говоря, аппарата, который анализирует дыхательные шумы. В будущем он будет помогать точнее ставить диагноз.

С приходом в страну коронавируса врачи-пульмонологи как никогда были востребованы. "Болезнь новая, малоизученная. Совсем не укладывается в рамки обычной пневмонии, протекает волнообразно. И не всегда предсказуемы ее последствия, – комментирует Татьяна Тимофеевна. – Но меня коронавирус не испугал. Пульмонологи постоянно работают с различными инфекциями. Я давно в профессии и всякое повидала. Несколько лет назад мы уже сталкивались со свиным гриппом – мне кажется, тогда было гораздо сложнее: больше тяжелых молодых пациентов", – вспоминает доктор.

По словам Татьяны Шебушевой, сейчас ситуация с инфицированием коронавирусом улучшилась. Идет снижение заболеваемости, больницы в области постепенно возвращаются к нормальной работе. "Однако следует помнить, что вирус окончательно не ушел. Не расслабляйтесь, носите маски в общественных местах. Берегите себя!" – советует врач.

Реаниматолог: "Когда теряешь пациента, мысли о нем не дают покоя"

Андрей Филитович, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии Гомельской городской клинической больницы №3, родился в семье врачей. Мать больше 40 лет проработала фельдшером на скорой помощи, отец – терапевтом. К тому же и его супруга Наталья – главная медсестра в Гомельской больнице СМП, а дочка Вера – терапевт приемного покоя в Минской городской клинической больнице №4.

Андрей Филитович. Фото Евгения Креча

Андрей Алексеевич родом из Гродненской области. После окончания школы поступил в Гродненский мединститут. По распределению отработал в Гомельской БСМП, после – шесть лет в Житковичской районной больнице, затем пришел в Гомельскую городскую клиническую больницу №3, в которой трудится и по сей день. "Мне предлагали пойти в терапию или в гинекологию. Но мужчине всегда хочется чего-то большего. Профессия реаниматолога ближе к хирургии, поэтому я остановился именно на этой специальности. В район поехал совершенно осознанно – хотелось наработать опыт, закалить характер. И это был действительно тяжелый период. Часто приходилось самому принимать решения", – рассказывает Андрей Алексеевич.

Реаниматологи чаще других врачей сталкиваются со смертью… "Если у терапевта есть возможность подумать над диагнозом и методом лечения, то у нас времени на размышления почти нет. Мы видим край человеческой жизни, и от того, насколько быстро и правильно сработаем, зависит, поправится человек или нет", – говорит Филитович.

По словам врача, за 30 лет к смерти пациентов так и не привык. "Если теряешь близкого человека, с годами боль от утраты постепенно стихает. Но когда теряешь пациента, мысли об этом не дают покоя – а вдруг можно было спасти, сделать что-то иначе… Возможно, именно поэтому у меня вся голова седая", – поделился доктор.

Зато какое счастье, когда безнадежный, как казалось, пациент выздоравливает! "Помню, когда работал в райбольнице, к нам в реанимацию попал мальчик лет девяти с синдромом Лайелла (инфекция, при которой кожа слезает чулком). Был в тяжелом состоянии несколько месяцев. В итоге мы поставили его на ноги! А однажды реанимировали после инфаркта 98-летнего ветерана Великой Отечественной. Нет большего счастья, чем спасенная жизнь!"

Фельдшер: "Нужно уметь держать себя в руках"

Фельдшер выездной бригады четвертой подстанции Гомельской городской станции СМП Татьяна Жукова – одна из тех, кто отправляется на вызовы к больным с СOVID-19. Наверное, не случайно она носит фамилию знаменитого полководца – выдержкой Татьяны Владимировны стоит восхищаться. Признается, что страха перед новой болезнью не было – разве что в первые дни. Да и то переживала не за себя – за детей, маму. "Если ты трудишься в медицине, волю страху давать нельзя. Кто тогда будет работать?" – считает Татьяна Жукова.

Татьяна Жукова

Признается, что во время вызовов к больным с СOVID-19 успокаивало то, что бригада работает в защитной одежде. А вот людей на улице, наоборот, такой вид медиков сильно пугал. Как только их видели у подъезда, прохожих словно ветром сдувало. Работы в связи с коронавирусом прибавилось. Да и находиться в защитном костюме в жару – то еще испытание. Но она не привыкла жаловаться. "Нужно уметь держать себя в руках. Иначе как я смогу помочь пациенту?"

Свою профессию Татьяна Владимировна любит за то, что может помогать людям. На скорой помощи она уже 28 лет. А параллельно растит достойную смену – младшая дочь Лиза учится в школе и мечтает стать медсестрой.

Антонина БЛИЗНЮК, газета 7 Дней