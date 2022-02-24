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24 февраля 2022, 09:00

"Счастливые жильцы "Стокгольма" получили ключи. Внутри их ждал сюрприз!"

По версии британского журнала Monocle город Стокгольм занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге комфортабельности мировых столиц! Реалии европейского комфорта умело воссоздают в самом сердце Минска лучшие отечественные и зарубежные архитекторы и урбанисты, работающие над инфраструктурой многофункционального комплекса Minsk World.

Новостройки квартала "Северная Европа"
Новостройки квартала "Северная Европа"

Эксперты городского благоустройства сделали максимум для того, чтобы минчане, которые приобрели недвижимость в престижном доме "Стокгольм" из квартала "Северная Европа" многофункционального комплекса Minsk World, остались довольны уровнем качества новых домов, инфраструктурой кварталов, развитостью транспортного сообщения и экологической обстановкой, условиями для воспитания детей и занятий спортом.

Счастливый день в жизни новоселов настал! Они принимают ключи!

Новые жители Minsk World!
Новые жители Minsk World!

Что же они увидели, переступая порог дома?

Эксклюзивное дизайнерское лобби!
Эксклюзивное дизайнерское лобби!

Просторные фойе, где есть санитарная комната и байк-бокс для колясок и велосипедов
Просторные фойе, где есть санитарная комната и байк-бокс для колясок и велосипедов

Тандем эстетики и комфорта в каждой детали интерьера!
Тандем эстетики и комфорта в каждой детали интерьера!

Слово новоселам. Знакомьтесь!

Екатерина
Екатерина

"Все замечательно, все сделали в срок! Дом очень нравится! Красиво оформили лобби. Что касается апартаментов: мне предложили сделать замечания. И я даже не знаю, что я могу написать на этой странице, потому что меня все устраивает! Я благодарна строителям за проделанную работу. Все супер! Молодцы! Есть лишь одно желание — поскорее сюда переехать! Меня радует, что внизу работает банк, есть кофейня. Для меня это огромный плюс. Впечатления только позитивные!"

Анна
Анна

"Мы ходили в разные дома Minsk World. И в каждом своеобразно и очень красиво. Просторно, есть специальные помещения, где можно оставить коляску, санки или велосипед. Мне очень нравятся детские площадки и вся инфраструктура, которая находится рядом с домом. Я видела теннисный корт. Близко метро. А скоро откроется новая станция, которая расположена еще ближе! Рядом будет торговый центр. Это очень удобно! Я считаю, что сегодня дома должны строить именно так, чтобы в шаговой доступности были садики, школы, магазины, комплексы бытовых услуг.

Татьяна
Татьяна

"Испытываю радость! Мы ждали наш дом всего год. Сегодня уедем в родной Витебск с ключами от апартаментов в Минске! Нам нравится! Здесь очень удобно и хорошо, красивое лобби, просторное и светлое фойе, где можно воспользоваться санитарной комнатой. Близко метро, а в следующем году откроется станция, которая будет находиться в паре шагов. Построят детский садик и школу. Возводятся поликлиники. Утром мы проехались по кварталаv: красиво, везде подсветка! Уже работают кафе и магазины. Здесь будет хороший, красивый центр!"

"Стокгольм". 293 комфортабельных жилых помещения на 25-ти этажах. В апартаментах со свободной планировкой возможна реализация любого дизайнерского замысла. В доме панорамные окна. Есть остекленные лоджии и террасы с защитными козырьками.

Многофункциональный комплекс Minsk World, развивающийся в районе первого белорусского аэропорта, сочетает в себе

· благоустроенность спального района

· шаговую доступность объектов, необходимых для комфортной жизни

· удобство локации.

Одна из границ квартала "Северная Европа" — улица Кижеватова. Эта магистраль позволяет владельцам машин легко добираться в часы пик в любые районы Минска, включая центр, а в канун выходных кратчайшим путем уезжать на кольцевую и дальше – за пределы города.

Прилегающие городские артерии позволяют быстро перемещаться на машине!
Прилегающие городские артерии позволяют быстро перемещаться на машине!

В Minsk World созданы все условия для автолюбителей. Наземные парковки расположены с внешней стороны кварталов. Хотите продлить срок службы машины и обеспечить ее сохранность? Добро пожаловать на многоэтажные паркинги! Доступ в любое удобное время. Кузов автомобиля в крытом помещении сохранится намного лучше. Есть охрана.

"Дом для автомобилей"
"Дом для автомобилей"

Жильцам, предпочитающим наземный транспорт, в 2020 году открыла свои двери станция метро "Ковальская слобода", а в 2023-м начнет принимать пассажиров ст. м. "Аэродромная", где уже ведется отделка керамогранитом.

Минский метрополитен
Минский метрополитен

По периметру многофункционального комплекса расположены остановки. Вы можете уехать в любой район Минска, в том числе, на главную магистраль города – проспект Независимости (здесь курсирует автобус № 100).

Остановка общественного транспорта в Minsk World
Остановка общественного транспорта в Minsk World

Улицы многофункционального комплекса связывают велодорожки. На прилегающих территориях движение транспортных средств исключено. Можно спокойно отпускать детей играть на красочные детские площадки у домов Minsk World!

Площадка у дома "Стокгольм". Ваши дети будут играть в безопасности!
Площадка у дома "Стокгольм". Ваши дети будут играть в безопасности!

Хотите поддерживать физическую форму? В каждом квартале есть территории воркаута. Всегда поблизости стадионы для командных игр.

Детские площадки, турники и никакого транзитного движения!
Детские площадки, турники и никакого транзитного движения!

Недвижимость в Minsk World является идеальным объектом для инвестирования средств, ведь инфраструктура комплекса непрерывно растет!

Своей северной и северо-восточной частью квартал будет прилегать к новому городскому парку.

Территория озеленения – 40 га!
Территория озеленения – 40 га!

Возводится Международный финансовый центр – место, где появятся многочисленные рабочие места и возможности для реализации бизнес-идей.

Международный финансовый центр
Международный финансовый центр

Рядом откроется крупнейший торгово-развлекательный центр страны. Его название — "Avia Mall" — дань памяти первому белорусскому аэропорту, в здании которого будет создан Музей авиации и космонавтики.

ТРЦ "Avia Mall"
ТРЦ "Avia Mall"

стоимость м² жилья в Minsk World возрастет с появлением этих и других запроектированных объектов инфраструктуры нового делового центра столицы!

Вы хотите узнать больше про Minsk World? Звоните 7675 (или +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719). Добро пожаловать в офисы на Мстиславца,9 и Мстиславца,11! Консультанты из 57 городов Беларуси будут рады ответить на вопросы тех, кто живет в других регионах страны.

Территория комфорта и благополучия
Территория комфорта и благополучия

Стать владельцем элитных апартаментов в одном из кварталов развивающегося многофункционального комплекса вы можете,

· вложив собственные средства

· оформив рассрочку на 60 месяцев (при первом взносе от 30%)

· воспользовавшись кредитными предложениями наших банков-партнеров.

Minsk World – инвестиция в счастливое будущее!

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