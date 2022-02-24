"Счастливые жильцы "Стокгольма" получили ключи. Внутри их ждал сюрприз!"

По версии британского журнала Monocle город Стокгольм занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге комфортабельности мировых столиц! Реалии европейского комфорта умело воссоздают в самом сердце Минска лучшие отечественные и зарубежные архитекторы и урбанисты, работающие над инфраструктурой многофункционального комплекса Minsk World.

Новостройки квартала "Северная Европа"

Эксперты городского благоустройства сделали максимум для того, чтобы минчане, которые приобрели недвижимость в престижном доме "Стокгольм" из квартала "Северная Европа" многофункционального комплекса Minsk World, остались довольны уровнем качества новых домов, инфраструктурой кварталов, развитостью транспортного сообщения и экологической обстановкой, условиями для воспитания детей и занятий спортом.

Счастливый день в жизни новоселов настал! Они принимают ключи!

Новые жители Minsk World!

Что же они увидели, переступая порог дома?

Эксклюзивное дизайнерское лобби!

Просторные фойе, где есть санитарная комната и байк-бокс для колясок и велосипедов

Тандем эстетики и комфорта в каждой детали интерьера!

Слово новоселам. Знакомьтесь!

Екатерина

"Все замечательно, все сделали в срок! Дом очень нравится! Красиво оформили лобби. Что касается апартаментов: мне предложили сделать замечания. И я даже не знаю, что я могу написать на этой странице, потому что меня все устраивает! Я благодарна строителям за проделанную работу. Все супер! Молодцы! Есть лишь одно желание — поскорее сюда переехать! Меня радует, что внизу работает банк, есть кофейня. Для меня это огромный плюс. Впечатления только позитивные!"

Анна

"Мы ходили в разные дома Minsk World. И в каждом своеобразно и очень красиво. Просторно, есть специальные помещения, где можно оставить коляску, санки или велосипед. Мне очень нравятся детские площадки и вся инфраструктура, которая находится рядом с домом. Я видела теннисный корт. Близко метро. А скоро откроется новая станция, которая расположена еще ближе! Рядом будет торговый центр. Это очень удобно! Я считаю, что сегодня дома должны строить именно так, чтобы в шаговой доступности были садики, школы, магазины, комплексы бытовых услуг.

Татьяна

"Испытываю радость! Мы ждали наш дом всего год. Сегодня уедем в родной Витебск с ключами от апартаментов в Минске! Нам нравится! Здесь очень удобно и хорошо, красивое лобби, просторное и светлое фойе, где можно воспользоваться санитарной комнатой. Близко метро, а в следующем году откроется станция, которая будет находиться в паре шагов. Построят детский садик и школу. Возводятся поликлиники. Утром мы проехались по кварталаv: красиво, везде подсветка! Уже работают кафе и магазины. Здесь будет хороший, красивый центр!"

"Стокгольм". 293 комфортабельных жилых помещения на 25-ти этажах. В апартаментах со свободной планировкой возможна реализация любого дизайнерского замысла. В доме панорамные окна. Есть остекленные лоджии и террасы с защитными козырьками.

Многофункциональный комплекс Minsk World, развивающийся в районе первого белорусского аэропорта, сочетает в себе

· благоустроенность спального района

· шаговую доступность объектов, необходимых для комфортной жизни

· удобство локации.

Одна из границ квартала "Северная Европа" — улица Кижеватова. Эта магистраль позволяет владельцам машин легко добираться в часы пик в любые районы Минска, включая центр, а в канун выходных кратчайшим путем уезжать на кольцевую и дальше – за пределы города.

Прилегающие городские артерии позволяют быстро перемещаться на машине!

В Minsk World созданы все условия для автолюбителей. Наземные парковки расположены с внешней стороны кварталов. Хотите продлить срок службы машины и обеспечить ее сохранность? Добро пожаловать на многоэтажные паркинги! Доступ в любое удобное время. Кузов автомобиля в крытом помещении сохранится намного лучше. Есть охрана.

"Дом для автомобилей"

Жильцам, предпочитающим наземный транспорт, в 2020 году открыла свои двери станция метро "Ковальская слобода", а в 2023-м начнет принимать пассажиров ст. м. "Аэродромная", где уже ведется отделка керамогранитом.

Минский метрополитен

По периметру многофункционального комплекса расположены остановки. Вы можете уехать в любой район Минска, в том числе, на главную магистраль города – проспект Независимости (здесь курсирует автобус № 100).

Остановка общественного транспорта в Minsk World

Улицы многофункционального комплекса связывают велодорожки. На прилегающих территориях движение транспортных средств исключено. Можно спокойно отпускать детей играть на красочные детские площадки у домов Minsk World!

Площадка у дома "Стокгольм". Ваши дети будут играть в безопасности!

Хотите поддерживать физическую форму? В каждом квартале есть территории воркаута. Всегда поблизости стадионы для командных игр.

Детские площадки, турники и никакого транзитного движения!

Недвижимость в Minsk World является идеальным объектом для инвестирования средств, ведь инфраструктура комплекса непрерывно растет!

Своей северной и северо-восточной частью квартал будет прилегать к новому городскому парку.

Территория озеленения – 40 га!

Возводится Международный финансовый центр – место, где появятся многочисленные рабочие места и возможности для реализации бизнес-идей.

Международный финансовый центр

Рядом откроется крупнейший торгово-развлекательный центр страны. Его название — "Avia Mall" — дань памяти первому белорусскому аэропорту, в здании которого будет создан Музей авиации и космонавтики.

ТРЦ "Avia Mall"

стоимость м² жилья в Minsk World возрастет с появлением этих и других запроектированных объектов инфраструктуры нового делового центра столицы!

Вы хотите узнать больше про Minsk World? Звоните 7675 (или +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719). Добро пожаловать в офисы на Мстиславца,9 и Мстиславца,11! Консультанты из 57 городов Беларуси будут рады ответить на вопросы тех, кто живет в других регионах страны.

Территория комфорта и благополучия

Стать владельцем элитных апартаментов в одном из кварталов развивающегося многофункционального комплекса вы можете,

· вложив собственные средства

· оформив рассрочку на 60 месяцев (при первом взносе от 30%)

· воспользовавшись кредитными предложениями наших банков-партнеров.

Minsk World – инвестиция в счастливое будущее!

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