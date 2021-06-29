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29 июня 2021, 10:22

Щастный: совместная работа с российскими вузами способствует повышению качества учебного процесса

Анатолий Щастный. Фото из архива
Анатолий Щастный. Фото из архива
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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные мероприятия с российскими коллегами способствуют повышению качества учебного процесса и научной деятельности вузов. Об этом в преддверии VIII Форума регионов Беларуси и России корреспонденту БЕЛТА заявил член Совета Республики, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Анатолий Щастный.

В качестве примера эффективного взаимодействия между образовательными организациями Беларуси и России он привел тесное сотрудничество его университета и Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, которое продолжается уже почти 10 лет.

"Первым ощутимым результатом можно считать создание в 2015 году первого в Беларуси медико-фармацевтического кластера - Союза медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты", в состав которого вошли не только вузы, но и фармацевтические предприятия двух стран. Активную консультативную помощь в создании кластера оказывали коллеги из Санкт-Петербурга, на тот момент уже являвшиеся участниками аналогичных интеграционных образований на территории России, - рассказал ректор. - Дальнейшее развитие сотрудничество получило в процессе тесного взаимодействия как в рамках созданного кластера, так и подписанного в 2016 году трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров между университетами и компанией Pfizer. Сегодня реализуются программы академической мобильности и стажировки для студентов, магистрантов и преподавателей".

Так на протяжении 5 лет студенты фармацевтических факультетов проходили практику на учебной базе под Санкт-Петербургом, трижды студенты из Витебска принимали участие в Международных Химико-олимпийских играх. Было организовано 11 образовательных модулей-вебинаров для студентов фармацевтического факультета.

Благодаря сотрудничеству с российскими коллегами, преподаватели Витебского медуниверситета посетили и изучили опыт работы российских фармацевтических компаний. Так в 2021 году 20 преподавателей из Витебска прошли повышение квалификации на онлайн-курсах "Основы фармацевтической косметологии".

Многогранным и плодотворным является взаимодействие в области научной деятельности. Это оппонирование и защита диссертаций, взаимное внедрение результатов научных исследований и публикация их результатов на страницах издаваемого в Витебске журнала "Вестник фармации". Также сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты регулярно участвуют в научных мероприятиях, проводимых на базе университетов.

Новый импульс развитию сотрудничества в прошлом году придало соглашение о вступлении ВГМУ в химико-фармацевтический научно-образовательный кластер стран СНГ, организатором и координатором которого является Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет.

По словам Анатолия Щастного, совместные образовательные и научные мероприятия способствуют повышению качества учебного процесса и научной деятельности вузов, позволяют сформировать единые подходы к организации образования, в том числе с использованием дистанционных технологий в период пандемии, определить пути цифровизации, выявить перспективные направления научных исследований.

"В планах дальнейшее развитие сотрудничества и создание Сетевого центра инновационных биомедицинских и фармацевтических технологий Союзного государства, что позволит создать комплекс современных научно-исследовательских лабораторий, аккредитованных и сертифицированных в соответствии с международными стандартами, развить экспортный потенциал фармацевтических предприятий Беларуси и России, а также получить современную образовательную базу для обучения студентов, слушателей курсов повышения квалификации и трансляции опыта разработки и использования современных биомедицинских и фармацевтических технологий в практическое здравоохранение", - подытожил ректор ВГМУ.-0-

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