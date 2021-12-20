Щедрый Новый год в Minsk World! Выгодные цены и гибкие условия оплаты!

Новый год – время дарить подарки! Чем больше, тем лучше! Поэтому в Minsk World действуют сразу ДВЕ НОВОГОДНИЕ АКЦИИ!
В первой АКЦИИ участвуют определенные апартаменты в следующих домах: "Сидней Люкс" и "Лиллехаммер" в квартале "Чемпионов", "Флоренция" в квартале "Южная Европа", "Танго" и "Твист" в квартале "Мировые танцы", "Калининград" в квартале "Евразия", "Гонконг" и "Нью-Дели" в квартале "Азия", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка". Их можно приобрести на специальных условиях только до конца года!
Вторая праздничная АКЦИЯ распространяется на ГОТОВЫЕ ДОМА "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия", а также дом "Турин" в квартале "Чемпионов". При приобретении определенных апартаментов в этих домах СКИДКА составит до 50 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!
Вместе с выгодными ценами мы рады предложить вам гибкие условия для приобретения апартаментов в Minsk World:
· Рассрочка до 60 месяцев
· Партнерские кредитные программы
· Собственные средства
Хотите, чтобы этот Новый год стал действительно незабываемым? Тогда приобретайте апартаменты в Minsk World на выгодных условиях! Такое завершение года точно запомнится и подарит самые лучшие эмоции!
Больше информации про специальные условия новогодних АКЦИЙ можно получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.
Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.
Вы живете не в Минске? Это не проблема! Наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!
Многофункциональный комплекс Minsk World – это уникальный для Беларуси проект, который возводится по принципу "15-ТИ МИНУТНОГО ГОРОДА". Больше не придется тратить время на постоянные поездки по городу. Все, что нужно для комфортной жизни вы найдете в пешей или велосипедной доступности:
1. Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним
2. Детские сады и школы
3. Детская и взрослая поликлиники
4. Кафе и рестораны
5. Магазины и аптеки
6. Шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха
7. Парковки и паркинг
8. Станции метро "Ковальская Слобода" (уже работает) и "Аэродромная" (еще строится)
9. Улицы Аэродромная и Кижеватова, по которым можно быстро добраться в центр и в сторону МКАДа
10. Остановки наземного транспорта по периметру каждого квартала
11. Музей в здании бывшего Национального аэропорта
12. Спортивные и детские площадки
13. Зоны отдыха и выгула домашних животных
14. Велосипедные дорожки
15. Дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой в каждом доме
16. Комфортные лифты, некоторые из них – панорамные
17. Свободные планировки и панорамные окна в апартаментах
18. Коммерческие помещения на первых этажах многих домов
19. Апартаменты с террасами и отдельными входами на первых этажах некоторых домов
Приобретайте новые апартаменты в Minsk World для жизни и инвестиций сегодня и наслаждайтесь полученной выгодой много лет!