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20 декабря 2021, 09:00

Щедрый Новый год в Minsk World! Выгодные цены и гибкие условия оплаты!

Новый год – время дарить подарки! Чем больше, тем лучше! Поэтому в Minsk World действуют сразу ДВЕ НОВОГОДНИЕ АКЦИИ!

В первой АКЦИИ участвуют определенные апартаменты в следующих домах: "Сидней Люкс" и "Лиллехаммер" в квартале "Чемпионов", "Флоренция" в квартале "Южная Европа", "Танго" и "Твист" в квартале "Мировые танцы", "Калининград" в квартале "Евразия", "Гонконг" и "Нью-Дели" в квартале "Азия", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка". Их можно приобрести на специальных условиях только до конца года!

Вторая праздничная АКЦИЯ распространяется на ГОТОВЫЕ ДОМА "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия", а также дом "Турин" в квартале "Чемпионов". При приобретении определенных апартаментов в этих домах СКИДКА составит до 50 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!

Вместе с выгодными ценами мы рады предложить вам гибкие условия для приобретения апартаментов в Minsk World:

· Рассрочка до 60 месяцев

· Партнерские кредитные программы

· Собственные средства

Хотите, чтобы этот Новый год стал действительно незабываемым? Тогда приобретайте апартаменты в Minsk World на выгодных условиях! Такое завершение года точно запомнится и подарит самые лучшие эмоции!

Больше информации про специальные условия новогодних АКЦИЙ можно получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Вы живете не в Минске? Это не проблема! Наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!

Многофункциональный комплекс Minsk World – это уникальный для Беларуси проект, который возводится по принципу "15-ТИ МИНУТНОГО ГОРОДА". Больше не придется тратить время на постоянные поездки по городу. Все, что нужно для комфортной жизни вы найдете в пешей или велосипедной доступности:

1. Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Международный финансовый центр будет состоять из пяти башен
Международный финансовый центр будет состоять из пяти башен

2. Детские сады и школы

3. Детская и взрослая поликлиники

4. Кафе и рестораны

Так выглядит полностью готовый квартал "Эмираст"
Так выглядит полностью готовый квартал "Эмираст"

5. Магазины и аптеки

6. Шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха

Дома "Монреаль", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка"
Дома "Монреаль", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка"

7. Парковки и паркинг

8. Станции метро "Ковальская Слобода" (уже работает) и "Аэродромная" (еще строится)

9. Улицы Аэродромная и Кижеватова, по которым можно быстро добраться в центр и в сторону МКАДа

Транспортная доступность – важное преимущество комплекса
Транспортная доступность – важное преимущество комплекса

Отсюда будет удобно добираться в любую точку города
Отсюда будет удобно добираться в любую точку города

10. Остановки наземного транспорта по периметру каждого квартала

11. Музей в здании бывшего Национального аэропорта

12. Спортивные и детские площадки

Возле каждого дома – спортивные и детские площадки
Возле каждого дома – спортивные и детские площадки

13. Зоны отдыха и выгула домашних животных

14. Велосипедные дорожки

Дом "Марракеш" в квартале "Африка"
Дом "Марракеш" в квартале "Африка"

15. Дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой в каждом доме

Лобби дома "Гонконг" в квартале "Азия"
Лобби дома "Гонконг" в квартале "Азия"

Лобби дома "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"
Лобби дома "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

Лобби дома "Нью-Дели" в квартале "Азия"
Лобби дома "Нью-Дели" в квартале "Азия"

16. Комфортные лифты, некоторые из них – панорамные

17. Свободные планировки и панорамные окна в апартаментах

18. Коммерческие помещения на первых этажах многих домов

19. Апартаменты с террасами и отдельными входами на первых этажах некоторых домов

После завершения строительства здесь будет все, что нужно для комфортной жизни
После завершения строительства здесь будет все, что нужно для комфортной жизни

Приобретайте новые апартаменты в Minsk World для жизни и инвестиций сегодня и наслаждайтесь полученной выгодой много лет!

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