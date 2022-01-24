Щекин: агрессия коллективного Запада становится все более изуверской и безрассудной

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрессия коллективного Запада становится все более изуверской и безрассудной. Такое мнение БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"За последние несколько недель агрессия коллективного Запада становится все более изуверской и безрассудной. Все переговоры России и США в принципе искусственно торпедируются США и их результаты целенаправленно обнуляются. Украина стала экспериментальной площадкой для коллективного Запада в режиме "тлеющей территории". В данном контексте Беларусь со стороны Польши, Прибалтики и, к сожалению, Украины подвергается военно-политическому давлению. Уроки недавних экономических санкций против Беларуси со стороны Прибалтийских стран не выучены. Санкции "в рукопашную" против нашей страны провалились и обернулись катастрофой против тех стран, которые их и ввели - Литва, Латвия, Украина, Польша. Виток напряженности Западом выводится на новый более опасный уровень. Авантюрная политика руководства Украины завела ее в геополитический тупик", - сказал Николай Щекин.

Аналитик подчеркнул, запланированные учения "Союзная решимость - 2022" носят сугубо оборонительный характер и являются предупреждением агрессорам, что Беларусь готова отстаивать свою независимость в союзе с Россией.

"Беларусь имеет полное право защищать свои границы. Александр Лукашенко дал недвусмысленный сигнал, что любые попытки военного вторжения на территорию Беларуси получат сокрушительный отпор. Эти учения должны показать уникальные возможности сдерживания и обороноспособности Союзного государства, - отметил он. - Учения "Союзная решимость - 2022", проводимые строго в рамках международных соглашений, - это ответ на действия Запада. Вполне вероятно, что перед референдумом соседи под руководством США и с помощью НАТО предпримут очередные провокативные действия, направленные на дестабилизацию внутри страны. Мы столкнулись с тем, что Запад угрожает нам не только оружием, но и пытается посеять панику. Теряя свою гегемонию, США идут на опасный шаг, создавая пояс конфликтов вокруг Союзного государства и используя своих пособников из стран фашиствующей демократии Европы. В карточной геополитической игре Украина стала шестеркой, в любой момент готовой сыграть детонатором в подрыве стабильности Европы".-0-