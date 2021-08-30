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30 августа 2021, 14:07

Щекин: американская империя и демократия - кинематографический вымысел, который разрушается

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская империя и демократия - кинематографический вымысел, который стал стремительно разрушаться. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Геополитические потрясения, связанные с агрессией США и всего коллективного Запада против суверенных стран, являются, с одной стороны, началом выстраивания новой мировой архитектуры международных отношений, с другой, неминуемо разрушают однополярный мир с глубокой трансформацией западной цивилизации. Борьба за ресурсы только начинает разворачиваться. Многофакторность данного процесса может стать губительной для мировой финансовой и банковской системы, что объективно приведет к перераспределению властных структур во многих странах, - считает аналитик. - С учетом неоднозначности мировых процессов и бесконтрольности в области вооружения и безопасности целых регионов можно с определенной уверенностью говорить о жестком столкновении интересов золотого миллиарда и нового мира, стремящегося к своей суверенности".

"Американская империя и демократия - кинематографический вымысел, который стал стремительно разрушаться. Коллективный Запад пронизан мифологией, основанной на превосходстве и исключительности. На деле все оказалось наоборот. Новая зарождающаяся на Западе элита, к сожалению, не приведет к утешительным результатам. Спецслужбы вышли из-под контроля политических элит, плюс коррумпированность всей системы государственного управления, в том числе и силовых структур. В ближайшее время мы станем свидетелями реваншизма старых элит коллективного Запада, что в свою очередь повлечет к национализму и полномасштабному возрождению нацизма. Геополитические просчеты США неминуемо приближают конституционный переворот в самой Америке", - прогнозирует эксперт.

По его словам, сегодня паралич западных стран стал явью. "Именно поэтому действия прибалтийского треугольника - Польши, Литвы и Латвии - становятся все более жесткими и воинствующими по отношению к Беларуси. Это карликовые копии своих хозяев. Складывается устойчивое впечатление, что им дан карт-бланш в открытой агрессии против Беларуси, а в качестве инструмента выступают мигранты. Это вписывается в логику коллективного Запада - план государственного переворота в Беларуси был сорван, но навязчивая идея по раскачиванию ситуации и захвату власти осталась, - сказал Николай Щекин. - Следовательно, независимо от больших материальных затрат и уже сложившихся новых реалий ими будет продолжена политика по дискредитации власти и лично Президента, торпедирование всех мирных инициатив Беларуси в глобальном измерении и постоянная провокационная деятельность с целью развязать военный конфликт в регионе".

В этой связи аналитик обратил внимание на возрастающие риски по периметру западных границ нашей страны. "Если увязать воедино такие факторы, как афганский кризис, политическое банкротство коллективного Запада и необузданную воинствующую энергию Польши, Литвы и Латвии, к тому же прогрессирующий экономический кризис в этих странах, то применение нацистской методики не является чем-то сверхъестественным. Ярким свидетельством тому является пример, как литовские палачи 27 августа выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии на участке Лидского погранотряда. Преступные режимы Польши, Литвы, Латвии все больше втягивают свои страны в структурно-ментальный кризис, обесценивая историческую правду и будущее своих народов", - подчеркнул Николай Щекин.

Он считает, что Беларусь в отличие от многих стран не учит других демократии, а взвешено подходит к реалиям. "К слову сказать, сейчас белорусская внешняя политика оказалась в выигрышной ситуации, так как является реалистичной и прагматичной. С одной стороны, Беларусь смягчает риторику для снятия напряжения в регионе, тем самым не допустив военных столкновений в Европе, а с другой - укрепляет со странами ОДКБ военно-политическое сотрудничество, чтобы гарантированно обезопасить свой суверенитет. Беларусь и являет собой последний оплот демократии на Западе, где социальные гарантии, свободы и права (право на труд, социальные пособия, свобода передвижения), мир, стабильность и безопасность граждан - основа белорусской модели развития", - резюмировал политолог.-0-

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