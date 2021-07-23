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23 июля 2021, 11:47

Щекин: бандитское поведение наших соседей заслуживает международного трибунала

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бандитское поведение наших соседей - Литвы, Польши, Латвии, Украины - заслуживает международного трибунала. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Инициированные Западом повсеместные конфликты в мире разрушили архитектуру глобальной безопасности и создали предпосылки для нового колониального политического передела. Практически все западноевропейские проекты - насаждение демократии по всему миру, миграционная политика, выход из пандемии - потерпели крах. Коллективный Запад в своем бессилии пошел по пути возрождения нацизма и нравственного мракобесия. В итоге сегодня Беларусь столкнулась с широкомасштабной и глубоко эшелонированной войной на выживание", - считает аналитик.

По его словам, в этой связи встречу Президента и предельно откровенный, принципиальный и жесткий разговор с дипломатическим корпусом страны трудно переоценить.

"Будем откровенны, дипломаты оказались на передовой и встали на защиту Беларуси на далеких подступах, и зачастую в тылу врага. В условиях травли, шантажа очень важно, представляя свою страну, сохранять хладнокровие, выдержку, проявлять профессионализм и компетентность. Неизменным должны быть патриотизм, преданность народу. В современных условиях простых решений нет и не может быть. Поэтому глава государства и нацелил дипломатов на поиск оптимальных механизмов реализации внешней политики Беларуси. Проявление слабости, эмоциональности и малодушия не приемлемо и смертельно опасно, - отметил Николай Щекин. - Бандитское поведение наших соседей Литвы, Польши, Латвии, Украины заслуживает международного трибунала и всемерного осуждения. Политические элиты этих стран, с подачи США перейдя красную черту, одновременно потеряли свою независимость. Создаваемый ими вокруг Беларуси и России пояс нестабильности оказался разорван. Беларусь перешла в режим наступательной политики, своими действиями как сильный национальный лидер Александр Лукашенко сорвал все тактические операции и стратегические планы по дестабилизации обстановки в стране. Сейчас коллективный Запад пытается поставить белорусский народ в систему координат санкционного и психологического изматывания. Также не исключены попытки спровоцировать локальное столкновение на границе через тех же мигрантов".

Эксперт сетует, что ждать адекватной реакции и осуждения таких действий соседей со стороны мирового сообщества не приходится. "Поэтому мобилизация белорусского общества перед реальной угрозой, единение народа и укрепление системы государственного управления и государственно-общественных организаций является необходимым условием в отстаивании суверенитета и независимости. Работа на упреждение - главная задача всей вертикали власти", - резюмировал Николай Щекин. -0-

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