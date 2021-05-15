Щекин: Беларусь стала на путь духовного очищения через избавление от антинародных символов

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окончательно стала на путь духовного очищения в том числе посредством избавления от антиисторических и антинародных символов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Интенсивное общественное обсуждение нового конституционного проекта, совершенствование системы государственного управления, кадровой политики и эффективность работы госслужбы свидетельствуют о заинтересованности здравомыслящей части граждан в решении острых вопросов и планомерной, последовательной и слаженной работе всех органов власти в стране. На фоне всех происходящих государственно-общественных процессов важным и знаковым для Беларуси является подписанный Президентом закон "О недопущении реабилитации нацизма", в котором расширено содержание термина "нацистская символика и атрибутика". Считаю, что подписанием данного закона завершен важный и непростой исторический этап в становлении и развитии белорусской государственности. Беларусь окончательно стала на путь духовного очищения, в том числе посредством избавления от антиисторических и антинародных символов", - отметил Николай Щекин.

По его словам, на фоне оздоровительного процесса белорусского общества некоторые из последних сил с целью раскачать ситуацию уже стали вещать о якобы формировании какого-то нового "политического режима".

"Белорусская модель государственности выдержала свой исторический экзамен и филигранно прошла все социально-политические перипетии. Президент неоднократно заявлял, что ломки государства не допустит. Сейчас идет кропотливая, комплексная и тонкая работа органов государственного управления во взаимодействии с белорусским обществом над совершенствованием законодательства и доведением некоторых процессов, начатых в конце 90-х годов, до логического завершения", - подчеркнул политолог.

Он уверен, что подписанный закон "О недопущении реабилитации нацизма" стал ярким примером для всего цивилизованного общества в борьбе с "фашиствующей демократией", своего рода методическим пособием по противодействию экстремизму, махровому национализму и государственному терроризму.

"Этот закон показал зрелость белорусского общества, ответственность государства за судьбу народа, а также исторической памяти и правды. Окончательно поставлен исторический конституирующий щит-барьер стратегического значения. Беларусь первая в XXI веке из стран мирового сообщества преодолела все тяготы "демократического коллективного Запада" и нашла в себе силы внутренне очиститься от лживых ценностей и социальной фальши, - рассуждает кандидат философских наук. - Сегодня можно считать, что Беларусь нравственно оказалась выше всего коллективного Запада. Историческую значимость закона "О недопущении реабилитации нацизма" нам еще предстоит оценить. Но одно уже будет неизменным - первый Президент Беларуси заложил принципиально новую традицию в мировой политической мысли и в идеологии развития государственности XXI века. Мировому сообществу придется с этим считаться. Беларусь отстояла национальные интересы, свою национальную идентичность".

Николай Щекин не исключает, что в ближайшее время так называемые демократические страны, их политические элиты в качестве мести начнут глубокоэшелонированную кампанию по травле главы государства и в целом страны. "Беларусь сделала свой выбор в пользу сохранения суверенности, исторических традиций и ясных уже для всех перспектив. Понятно, предстоит много работы по совершенствованию законодательства и принуждению оппозиции исполнять законы. Для всех должно быть очевидным, что декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" и закон "О недопущении реабилитации нацизма" фундирующе закрепляют основы конституционного строя и белорусской государственности", - резюмировал эксперт. -0-