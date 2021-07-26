Щекин: Беларусь стала символом свободы, демократии и справедливой борьбы за независимость

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стала символом свободы, демократии и справедливой борьбы за независимость. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Стало очевидно, что Запад оказался в ловушке собственных геополитических иллюзий относительно фантомов своей неприкосновенности и исключительности. Против нас вводили много разных санкций, и уже не играет роли, под каким предлогом. Уверен, санкционная политика будет продолжена как единственный аргумент в оправдание своей провальной стратегии по отношению к Беларуси. Тактическая цель - ослабить государство и затормозить его развитие. В стратегическом плане коллективный Запад, по всей видимости, не остановится в усилении давления и удушения страны. Поэтому всем нам надо учиться жить с этим и правильно реагировать на данные интеракции", - отметил аналитик.

Он считает, что в последнее время на геополитической карте наблюдается ряд закономерных тенденций, связанных с возникшим хаосом в Европе в противостоянии с Беларусью.

"Так, Беларусь стала символом свободы, демократии и справедливой борьбы за независимость. В то же время коллективный Запад показал свое бессилие и тупиковость в желании опорочить нашу страну. К слову, в этой связи Александр Лукашенко в определенном смысле явил собою олицетворение реальной возможности открытого сопротивления колониальному порабощению многих стран. Мы являемся свидетелями переформатирования архитектуры мировой политики, - подчеркнул Николай Щекин. - Осмысливая ситуацию с мигрантами на границе, возникает устойчивое мнение, что на территории Беларуси попытались разжечь религиозную войну. Надо понимать, что Польша и Литва не отказались от своих агрессивных целей. Считаю, что план "миграционного взрыва" изначально был нацелен на религиозную дестабилизацию в Беларуси и реализацию очередного этапа (так называемого гуманитарного) гибридной войны".

По словам политолога, Литва и Польша предприняли попытку разыграть национально-религиозную карту, тем самым спровоцировав конфликт в межконфессиональной сфере.

"Более того, провокационные и нелепые действия Литвы и Польши по радикализации ситуации с мигрантами с большой долей вероятности могли создать прецедент в вопросе столкновения христианской и исламской цивилизации. Думаю, Беларусь стояла в шаге от локального военного конфликта на границе. Учитывая многоконфессиональное состояние и приграничное расположение с Европейским союзом Гродненской области, а также главного заинтересанта Польши с ее постоянными территориальными амбициями, то гипотетически складывающиеся обстоятельства в данном контексте неминуемо могли взорвать запад Беларуси, с последующей военной интервенцией. В данном контексте поездка в это же время беглых-маргиналов в США не является случайной, - уверен эксперт. - Президент как глава государства и главнокомандующий проявил тактическую выдержку и гибкость в проведении антитеррористической операции и всех мер по купированию взрывоопасного положения. Таким образом Беларусь предотвратила религиозную войну, и уже можно говорить, что спасла Европу от очередного кровавого очага на почве вероисповедания. В то же время надо осознавать, что религиозная карта только начинает разыгрываться нашими соседями. В обозримом будущем многие фаты будут открыты, и мы сможем реально оценить агрессивные намерения руководства Польши и Литвы". -0-