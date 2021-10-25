Щекин: Беларусь в вопросах безопасности и национальных интересов должна стать неприступным бастионом

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в вопросах безопасности и соблюдения национальных интересов должна стать неприступным бастионом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"В условиях глобальной либерализации, приведшей к резкому сужению рынка труда и потере трудового потенциала, а также пандемического синдрома коллективный Запад не оставляет безумных планов по установлению своего миропорядка. Он усиливает свою агрессивную политику прежде всего по отношению к Союзному государству и к Беларуси в частности. Все стратегические решения европейской бюрократией принимаются из ложных посылов, а следовательно, без учета реалий и своих возможностей и уж тем более соблюдения военно-политического баланса в мире, - уверен аналитик. - Звериное бешенство, с которым политические элиты ополчились на нас, свидетельствует о глубоком и системном кризисе целеполагания Запада. Польша и Литва превратились в страны возрождения нацизма и экстремизма".

По словам Николая Щекина, в этой связи все принимаемые решения в Беларуси должны быть стратегически выверенными и тактически аргументированы в любой сфере жизнедеятельности. "Намеченный референдум по изменению Конституции стал цивилизационным вызовом для Запада, а для руководства Польши и Литвы точкой отсчета в закате их псевдодемократии. В ближайшее время будет развернута полномасштабная информационная и идеологическая война по дискредитации референдума и власти, с применением провокаций на границе и вводом очередных санкций. Наращивание военного контингента у наших границ (открытие новых военных баз НАТО, развертывание наступательного вооружения, разведывательная деятельность, дислокация спецподразделений НАТО и ЧВК) - уже реальная угроза нашей безопасности. Предательское поведение украинского руководства, превратившее свой народ в заложников геополитических игр, а страну, с одной стороны, в экстремистско-националистический, а с другой - военный полигон, стали потенциальной опасностью славянскому миру", - отметил эксперт.

Он считает, что региональные сценарии НАТО в Прибалтике с применением ядерного оружия - это прямая угроза Беларуси. "Более того, в связи глубоким и системным энергетическим кризисом Украина стоит в шаге от ядерной катастрофы. Надежность работающих на пределе украинских АЭС вызывает большие сомнения. Преступные действия Украины ведут к распаду страны и большой народной трагедии Европы. Для Беларуси и Союзного государства - это красная линия. Обострение противоречий в мире по всем направлениям, в том числе из-за COVID-19, свидетельствует о том, что пандемия стала предвестником не просто ухудшения геополитической ситуации, но своего рода катализатором возможного горячего столкновения двух систем", - подчеркнул Николай Щекин.

По его мнению, прошедшее масштабное совещание у Президента по вопросам COVID-19 показало возможные шаги по использованию незадействованного потенциала вертикали власти. "Высокие требования Президента к работе системы госуправления и персональной ответственности чиновников любого ранга - это объективная необходимость в современных условиях. Исполнительская дисциплина, преданность делу, взаимодействие госорганов, контроль над принимаемыми решениями, информационно-идеологическое сопровождение всех социально значимых процессов и их реализация должны стать неотъемлемым принципом в работе госаппарата, - сказал аналитик. - Беларусь в вопросах безопасности и соблюдения национальных интересов должна стать неприступным бастионом. В данном контексте крайне оправданы ужесточение правовых мер по противодействию экстремизму и героизации нацизма, зачистка медиапространства, усиление вертикали власти, систематизация работы спецслужб в новых условиях. Попытки расшатать ситуацию должны жестко пресекаться, а всех идейных вдохновителей (беглые и пятая колона) следует по закону надолго определять в пенитенциарные учреждения". -0-