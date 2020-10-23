Щекин: Беларусь всегда сотрудничала на международной арене в русле взаимовыгодных и уважительных отношений

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда сотрудничала на международной арене в русле взаимовыгодных и уважительных отношений. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

Эксперт отметил: "Беларусь всегда находилась в компромиссной модели своего государственного устройства как эффективного сочетания социальной справедливости и технологического развития. Президент постоянно говорил про будущее - людей, время, страну. Мир людей - это мир социального развития, а не мир политтехнологии. Ответственность руководителя любого уровня в новых управленческих и информационных условиях возрастает. Именно поэтому основополагающим подходом в решении всех насущных вопросов в стране всегда было - сохранение людей, народа, их благополучие и безопасность, а также минимизация рисков. Вся система государственного управления выстраивалась по принципу - долг государства в интересах гражданина", - подчеркнул он.

Николай Щекин добавил, надо думать о будущем страны и белорусского народа. "Поэтому угрозы, провокации только ускоряют процесс самоидентификации белорусского народа, выразившегося в сплочении вокруг национального лидера Александра Лукашенко. Время уже многое открыло для нас и расставило точки над i. Мы увидели лицемерие и двойные стандарты Запада, в то же время дружественное отношение России, - заявил он. - За несколько месяцев белорусский народ сдал экзамен и попытался осознать и разобраться в хитросплетениях большой политики. Сейчас наступает время созидания, упорного труда, интеллектуального поиска, духовного открытия и целеустремленного движения по пути трансформации как самих себя, так и модернизации страны в сторону безопасности личности и общества, а также суверенизации государства".-0-