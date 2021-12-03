Щекин: Беларуси с фашиствующей западной демократией не по пути

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нашей стране с фашиствующей западной демократией не по пути. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"В интервью Александра Лукашенко МИА "Россия сегодня" мир увидел Беларусь глазами национального лидера, который поведал всем основополагающий принцип своей работы на посту Президента - "имеешь власть - помогай людям". Это был откровенный, жесткий, непростой и незаурядный взгляд на происходящие процессы. Уверен, что те душевные переживания, которые мы услышали в словах главы государства за судьбу страны, ее граждан, никого не оставили равнодушным. Были раскрыты в полном объеме такие вопросы, как становление Беларуси и Союзного государства, поствыборный период, причины миграционного кризиса, отношение к братской России и близкому украинскому народу, о проекте Конституции, тема пандемии. Одновременно Президент вскрыл механизм лжи и двойных стандартов коллективного Запада, тонкости ряда закрытых переговоров", - отметил аналитик.

По его словам, заявление о возможности размещения стратегического ядерного вооружения на территории страны при условии дислоцирования ядерного оружия НАТО в Польше стало нравственной катастрофой для Запада и геополитической победой в целом Союзного государства. "Неслучайно 1 декабря от своих воинствующих намерений относительно размещения стратегических ракет в Польше НАТО отказалось. Сигнал был услышан. К слову сказать, все интервью было пронизано определенными сигналами и символизмом. Кто захотел, тот услышал. В Президенте мы увидели масштаб исторической личности, который отвел от пропасти Беларусь и увидел принципиально новую перспективу становления и развития суверенного и независимого государства. Уникальность интервью с Александром Лукашенко в том, что оно предстало в качестве интерактивного учебника по новейшей истории Беларуси от первого лица, - сказал Николай Щекин. - Понятно, что у Запада есть животный страх перед разоблачением своих преступлений против человечности и возможностью международного трибунала. Поэтому все последние их действия продиктованы повесткой "демократического саммита" мародеров и убийц, на котором будет провозглашена новая идеология крестового похода против суверенных и независимых стран".

Эксперт убежден, что тактико-стратегические шаги и решения Президента обезоружили противников, которые уже несколько дней не могут прийти в себя и найти слова или правильные аргументы, чтобы хотя бы попытаться опровергнуть хоть один приведенный главой государства факт. "В то же время филигранный посыл Александра Лукашенко о возможных досрочных выборах Президента Беларуси не должен стать поводом для спекуляций относительно преждевременного ухода главы государства либо сдачи своих государственных позиций под давлением коллективного Запада. Президент как национальный лидер не раз демонстрировал политическую жизнеспособность и дальновидность. Проект Конституции не должен вводить в заблуждение еврочиновников и пятую колонну касательно переформатирования политического курса Беларуси. Нашей стране с фашиствующей западной демократией не по пути", - заявил Николай Щекин.

Он уверен, что в складывающихся условиях коллективному Западу не стоит ждать уступок со стороны Президента. "Более того, своими действиями (и в интервью глава государства это подчеркнул) Запад не только себя дискредитировал, но и полностью подорвал доверие у белорусских граждан. Надо понимать, что проиграв искусственно созданный своими действиями миграционный кризис, Запад предпримет попытку отыграться в процессе подготовки к референдуму. Поэтому само интервью должно быть воспринято руководством Польши, Литвы Украины и старой Европой серьезным предупреждением и сигналом об ответных жестких мерах со стороны Союзного государства", - подытожил аналитик.-0-