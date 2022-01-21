Щекин: белорусский народ в гражданской дискуссии мирно и эволюционно преобразует свою страну

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ в условиях гражданской дискуссии и взаимоуважения мирно и эволюционно преобразует свою страну, заявил БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Обсуждение общенационального проекта Конституции постепенно выходит на финишную прямую. Практически все граждане Беларуси погружены в осмысление и осознание проекта Основного закона. Очевидно, никто не хочет быть в стороне от важного процесса совершенствования системы государственного строительства. Время уже сейчас показывает, что выбранный путь Александром Лукашенко по модернизации государственно-общественных отношений был единственно правильным и исторически вызревшим решением, - сказал Николай Щекин. - Общаясь более чем на двадцати диалоговых площадках, как спикер не могу не заметить, что независимо от места проживания граждане наравне с Президентом переживают за судьбу страны. Таким образом, все хамские и предательские призывы пятой колонны и беглых проигнорированы. Белорусский народ в очередной раз показал независимость и самостоятельность в принятии решений. Белорусы становятся более рассудительными и мудрыми".

Аналитик добавил, пришло время каждому для себя принять, пожалуй, самое важное решение в своей жизни относительно судьбы страны. "Отступать некуда, за нами Беларусь и историческая правда наших предков. Многие в мире с завистью смотрят за тем, как белорусский народ в соответствии с национальным законом, на принципах свободы слова и неотъемлемых прав граждан, прописанных во всевозможных декларациях мира, самостоятельно в условиях гражданской дискуссии и взаимоуважения мирно и эволюционно преобразует свою страну", - отметил он.-0-