Щекин: белорусский народ выдержал навязанный извне экзамен

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ в этом году выдержал навязанный извне экзамен. Такое мнение БЕЛТА высказал кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Подводя итоги года, уже можно констатировать, что образ жизни Беларуси оказался под ударом и прошел серьезные испытания - предотвращен государственный переворот. Стремительность событий пока еще не позволила нам всем глубоко проанализировать произошедшее. Но очевидно, что экзамен, навязанный извне, белорусский народ выдержал. Историческую миссию служить стране и сохранить ее белорусы выполнили на совесть. Также нам предстоит оценить роль личности Александра Лукашенко и понять ее неоспоримую историческую значимость", - считает Николай Щекин.

По его мнению, выборы главы государства расставили все акценты как в стране, так и за ее пределами. "Реальность раскрыла и неподдельную любовь к отечеству, и предательство, к сожалению. В то же время жизнь продвигает нас к труду и созиданию. За годы независимости мы все смогли обустроить страну, Беларусь стала суверенным, безопасным, комфортным государством - страной для жизни и труда. Поэтому пора нам всем учиться ценить то, что есть. Но главное - перевернуть страницу, пройти этот период и понять, как стать лучше и определить риски будущего. Нужно научиться думать категориями развития страны и будущего, - отмечает кандидат философских наук. - Развитие государства предполагает со стороны граждан наличие ответственности, взвешенности в своих суждениях, взаимоуважения, преданности отечеству, трепетного отношения к прошлому и взыскательного к себе, законопослушности. Следовательно, строить будущее надо начиная с себя. Беларуси предстоит еще немало пройти в ближайшее время - минимизировать последствия COVID-19, обеспечить устойчивость экономики и банковской системы в контексте беспрецедентного, в нарушении всех международных правил, санкционного давления, а также грубого и антиконституционного вмешательства во внутренние дела. 2021 год - время обновления и перезагрузки. При этом надо всегда помнить, что без традиций нет государственности. Поэтому Всебелорусское народное собрание должно стать общенародным штабом по выработке и утверждению конкретных шагов и правил в жизни как страны, так и каждого гражданина" - резюмировал Николай Щекин. -0-