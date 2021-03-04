Щекин: большинство белорусов благодарны милиции за проявленный после выборов героизм

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство граждан Беларуси с благодарностью и низким поклоном относятся к проявленному сотрудниками МВД героизму в выборный и поствыборный период. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Говоря о непростом периоде, который прошло наше государство и общество, неминуемо с гордостью вспоминаешь судьбоносную роль для Беларуси сотрудников милиции. Надо всем нам признать, что мужество, профессионализм и компетентность, выдержка и терпение, преданность государству и присяге всех сотрудников милиции от рядового до генерала позволили в самый острый момент выборного и поствыборного периода отстоять конституционный строй и законность, права и свободы граждан. Мгновенная реакция и комплексное видение ситуации позволило избежать кровавого сценария, навязываемого Беларуси извне и пресечь мятеж, очистив улицы от хулиганствующих и экстремистских группировок. Запланированный западными спецслужбами государственный переворот не состоялся, - отметил эксперт. - Уверен, большинство белорусов с благодарностью и низким поклоном относятся к проявленному сотрудниками МВД героизму. Жесткие в рамках закона и последовательные действия позволили сегодня свободно вздохнуть белорусскому народу от мятежных уличных провокаций, а также по иному взглянуть на происшедшее и самим убедиться в уже исторической роли милиции в сохранении суверенности и независимости страны".

Николай Щекин подчеркнул, что впереди много новых задач, решение которых требует от всех сотрудников внутренних дел бдительности, постоянного самосовершенствования, владения широким кругом знаний и навыков.

"Новые вызовы - киберпреступность, информационное противоборство с применением инновационных технологий объективно инициируют совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников милиции. Не понаслышке знаю, что уровень подготовки сотрудников МВД в Беларуси является лучшим не только на постсоветском пространстве, но также ценится и в мире, - уверен аналитик. - Время и история высоко оценили этапы формирования и развития системы правоохранительных органов в независимой Беларуси. МВД продемонстрировало монолитность своих рядов и стойкость в условиях травли, лжи, угроз в адрес сотрудников. Вы с честью и достоинством выдержали очередной экзамен, отстояв страну, и показали всему так называемому цивилизованному миру, что белорусская милиция готова к любым вызовам. Мир и спокойствие белорусских граждан - это ваш каждодневный с риском для жизни и малозаметный труд на благо Родины. У вас следует учиться патриотизму и беззаветному служению Отечеству".-0-