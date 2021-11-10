Щекин: действия Польши на границе - это военно-политический и психологический садизм

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Польши на границе - это военно-политический и психологический садизм. Такое мнение высказал политолог Николай Щекин в программе "Объективно" на ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Все, что сейчас происходит, - это такой военно-политический и психологический садизм со стороны Польши", - сказал Николай Щекин.

По словам политолога, агрессивное поведение польских пограничников в отношении беженцев напоминает ему действия эсесовцев и коллаборационистов во время войны. "Это гестаповские методы", - заявил он.-0-