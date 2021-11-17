Щекин: действия Польши на границе следует расценивать как прямую агрессию в отношении Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение Польшей против безоружных беженцев спецсредств, в том числе светошумовых гранат, газа и химикатов, на белорусской территории следует расценивать как прямую агрессию в отношении Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"16 ноября - девятый день противостояния убитых горем женщин и детей с армадой польских вооруженных картелей - стал черным для коллективного Запада и началом отсчета до судебного разбирательства действий, которые можно характеризовать однозначно - нацизм. Творимое Польшей на границе вызывает чувство брезгливости и омерзения. Весь мир в действиях польских силовиков в реальном времени увидел садизм, государственный терроризм, гестаповские методы и уверенность в своей безнаказанности. Польское руководство перешло красную черту и обратной дороги для них уже нет. Применение кровавым режимом Дуды против безоружных беженцев спецсредств, в том числе светошумовых гранат, газа и химикатов, на белорусской территории следует расценивать как прямую агрессию в отношении Беларуси", - уверен Николай Щекин.

По его словам, польское руководство окончательно поставило себя вне закона и стало военными преступниками. "Беларуси и России следует незамедлительно вынести вопрос относительно преступлений Польши не только на заседание Совбеза ООН, но и провести расследование с последующим открытием уголовных дел в отношении руководства Польши по поводу преступлений против человечности, - отметил аналитик. - Идет процесс искусственного создания военного конфликта в любой точке по периметру Союзного государства. Варшава всеми средствами и методами пытается торпедировать и сорвать соглашения (даже промежуточные договоренности Минска и Европы), тем самым подчеркивая полное игнорирование международного права. А факт состоявшегося 15 ноября телефонного разговора фрау Меркель и Президента Александра Лукашенко говорит о слабости, хаосе в головах еврочиновников, о безысходности, в которую они себя загнали".

Николай Щекин подчеркнул, что прошедшее совещание у главы государства по вопросу ситуации на границе демонстрирует хладнокровность, выдержку и комплексное понимание самой проблемы. "Для Беларуси нет ничего важнее мира и стабильности, независимости и единства белорусского общества. Поэтому горе любого человека, независимо от расы, места рождения, нашим обществом воспринимается как свое. Белорусское общество может быть уверенным в том, что Президент не допустит эскалации на территории Беларуси, не допустит малейшей возможности втянуть страну в военно-политический конфликт, о чем он и заверил на совещании. Беларусь стала Брестской крепостью на пути разрушения Союзного государства и цивилизованного мира от агрессивной политики западноевропейских стран, - сказал политолог.

Анализируя обстановку на границе, переговоры по разрешению кризиса, он делает вывод, что принципиальное решение по беженцам уже, возможно, принято. "Хочется верить, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси. В то же время проблема куда глубже, трагичнее и опаснее. Необходимо решать вопрос в принципе и стратегически. Миграционный кризис только начинает набирать обороты. Здравомыслящая часть Запада должна разобраться с причинами и найти приемлемое решение по деэскалации напряжения в тех странах, которые были им разрушены и ограблены, и выработать для себя комплекс мер по недопущению подобных кризисов, - считает Николай Щекин. - Хочется высказать слова благодарности всем тем, кто сейчас спасает от смерти беженцев, женщин, детей, - всем неравнодушным гражданам Беларуси. Белорусское общество в эти тревожные часы показало свое единство и сплоченность". -0-