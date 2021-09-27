Щекин: деструктивные действия Польши, Литвы и Латвии демонстрируют политическую близорукость

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деструктивные, экстремистские и антинародные действия Польши, Литвы и Латвии (убийство и пытки мигрантов) демонстрируют политическую близорукость, ведущую к социально-экономическому коллапсу своих стран. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Инициатива США провести "саммит демократий" с последующим учреждением "лиги демократий" в духе холодной войны создает предпосылки для формирования нового наступательного метода - агрессивной демократии, что, по сути, является крестовым походом против всего мира. Создание нового геополитического военного альянса AUCUS (США, Англия и Австралия) говорит о стратегии по подмене международного права новым миропорядком. Военный альянс AUCUS - это "мюнхенский сговор" XXI века, - считает аналитик. - Используя свое доминирующее положение и преимущество в информационном пространстве, США и Британия попытаются накачать политические мускулы на фоне слабеющей западной цивилизации. Тенденция - резкое перераспределение сил и сжатие Запада как единого целого. Ядром останется Северная Америка, Великобритания, Австралия и Северная Европа".

Николай Щекин уверен, что при всей демонстрационности такой архитектуры риски остаются высокими. "Новый блок - повод для распространения ядерного оружия. Все зависимые от США государства и марионеточные управленческие элиты (Польши, Литвы, Латвии, Украины) становятся заложниками случая и провокаций. Надо понимать, что применение ядерного оружия даже в региональном конфликте повлечет смену всей системы международных отношений. В этой связи заявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о том, что мир близок к ядерному уничтожению, небезосновательно. Продвижение различных региональных объединений свидетельствует о необратимости процесса разрушения европейской солидарности и возникновения новых центров геополитического разлома", - сказал эксперт.

Он предполагает, что в ближайшее время мы станем свидетелями того, как афганский синдром в руках политических элит США и финансовых кругов станет универсальным механизмом по распространению хаоса и дроблению различных государственных союзов с одновременным созданием временных (ситуативных) объединений для достижения определенных целей в сфере перераспределения финансовых потоков и энергетических ресурсов.

"Диагноз Макрона, поставленный Североатлантическому альянсу, - "мозг НАТО умер" - недвусмысленно и ярко характеризует внутренние противоречия Европейского союза и само состояние Европы. Также победа СДПГ говорит о провале политики Меркель, что в свою очередь незначительно, но изменит политический ландшафт в Европе. Ее преемнику Шольцу (при условии создания коалиции) предстоит найти формулы либо перезагрузки, либо распада Евросоюза. В данном контексте нужно понимать, что Беларусь и Россия выступают в качестве удобного внешнего врага, а Союзное государство - мишенью под номером один. Поэтому все инициативы Александра Лукашенко по выработке единой позиции и комплекса мер по безопасности и экономической стабильности в рамках ОДКБ и ШОС стали прорывными и стратегически востребованными", - заявил политолог.

По его словам, обсуждение министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем вопросов реформирования ООН, адаптации к новым условиям, а также повышения ее роли в мире и ряд актуальных аспектов в отношениях с Беларусью подтвердили важное геополитическое значение нашей страны в плане стабильности и региональной безопасности.

"Отказ польской стороны встретиться и вести диалог свидетельствует о зависимости польского руководства от своих хозяев в США и об отсутствии позитивной повестки, а также желании скрыть свои преступления. Деструктивные, экстремистские и антинародные действия преступных режимов Польши, Литвы и Латвии (убийство и пытки мигрантов) демонстрируют политическую близорукость, ведущую к социально-экономическому коллапсу своих стран. Предпринимаемые ими попытки посредством миграционного кризиса, государственного террора и заброски к нам террористов под видом мигрантов для раскачки ситуации в Беларуси неминуемо приближают крах преступных режимов этих стран", - отметил Николай Щекин.-0-