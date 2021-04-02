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02 апреля 2021, 16:52

Щекин: единство народов Беларуси и России позволило выстоять перед интервенцией и сохранить страну

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря единству народов Беларуси и России мы смогли выстоять перед внешней интервенцией в 2020 году и сохранить страну. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Политическая архитектура современного мира выстраивается в соответствии с конъюнктурными и узкоэлитными интересами. Сегодня международные отношения претерпевают глубокую трансформацию, неся потери в сфере договореноспособности. Большинство стран мира постепенно теряют суверенитет. Давление Запада, характеризующееся изуверскими методами (санкции, шантаж, военное вмешательство, киберпреступления против народов), практически разрушило мировую систему безопасности. Стратегия одна - сохранить любыми способами колониальный западный проект. Искусственно надуманные блоки и риторические объединения, такие как Североатлантический альянс, являются инструментом давления, экономической экспансией, политического шантажа для единоличного контроля ресурсной базой мира", - уверен эксперт.

По его мнению, Беларусь - одна из немногих стран, которая смогла наперекор западным идеологам сохранить национальное достоинство.

"Понятно, что в одиночку в современных условиях невозможно выстоять и остаться независимым. В этой связи Союзное государство - это уникальный цивилизационно-культурный, политико-экономический, военно-технический проект будущего двух братских народов. Судьбой предначертано нам быть вместе и двигаться параллельными путями. Президент Беларуси всегда отстаивает интересы своей страны, не отказываясь от конструктивного сотрудничества в рамках Союзного государства, - отмечает Николай Щекин. - Время показало, что союз дееспособен и функционален. Пожалуй, это единственный мировой проект сотрудничества, находящийся в рамках международного права и не несущий угрозу мировому сообществу. Само Союзное государство уже является многовекторным в своем целеполагании и эффективным в региональном и геополитическом аспектах. И если страны НАТО обречены на роль жертв и коллективный Запад готов пойти на сетевизацию своих союзников, то Союз Беларуси и России - равноправная геополитическая площадка, возможности которой раскрываются, начиная от региональных (районных и областных) и заканчивая страновыми перспективными социально-экономическими проектами".

Николай Щекин считает, что инициатива Александра Лукашенко по созданию Союзного государства оказалась жизнеспособной, прагматичной и стратегической.

"Будем откровенны, благодаря единству наших народов мы смогли выстоять перед внешней интервенцией в 2020 году и сохранить страну. Надо признать, что Союзное государство работает ради наших граждан, их благополучия и безопасности. Постепенно мы начинаем осознавать историческую миссию и роль Союзного государства как цивилизационного феномена. Наше общее историческое прошлое (при масштабных попытках апологетами европоцентризма его вытравить) должно стать фундаментальным принципом развития. Пришло время защитить свою историческую память. Считаю, что в Союзе с Россией мы сможем не только обезопасить свои завоевания, но сохранить для всего человечества славянский мир, православные традиции и ценности. Уверен, Союзное государство для всех в мире станет образцом созидания, духовно-нравственных основ развития, межнационального и межрелигиозного согласия, но и одновременно преградой манипуляциям мощных глобалистов под эгидой транснациональных корпораций", - подытожил аналитик.-0-

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