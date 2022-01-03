Щекин: Год исторической памяти должен стать экзаменом на национальную и культурную зрелость

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Год исторической памяти должен стать экзаменом на национальную и культурную зрелость, заявил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Сегодня происходит полномасштабное перекодирование народов с одновременным переписыванием истории, подгоняющее историческую память под лекала небольшой кликой политических элит западноевропейских стран, финансируемых и, следовательно, подчиненных финансово-промышленным группам и транснациональным корпорациям. В современном мире многие страны уже потеряли свою идентичность и не смогли отстоять историческую правду. Забвение своей истории - прямой путь к легализации нацизма и потере своего цивилизационно-культурного кода", - сказал Николай Щекин.

Аналитик подчеркнул, что Беларусь одна из немногих стран выбрала путь исторической правды. "Объявленный Александром Лукашенко 2022-й Годом исторической памяти - уникальная возможность не только гармонично институализировать конституционные поправки, но прежде всего укрепить белорусскую государственность. Год исторической памяти - ментально-психологическая, культурно-религиозная память о великих достижениях и победах белорусского народа. Историческая память - самое сокровенное, что есть у любого народа. Беларусь на своем нелегком, но честном историческом пути прошла много шагов, которые стали фундаментом "беларускасцi" - от Евфросинии Полоцкой до владыки Филарета, от Франциска Скорины до Якуба Коласа и Янки Купалы, от Брестской крепости до Победы в Великой Отечественной войне, от Полоцкого княжества до суверенного и независимого государства - Республики Беларусь", - отметил он.

Николай Щекин констатировал: Год исторической памяти - сакральный символ единства белорусского народа в солидарном прочтении исторической правды, нерушимости традиций и сплоченности построения фундаментальных основ белорусской государственности.

"Президент в очередной раз предоставил всем нам возможность осознать свою роль в истории и увидеть неповторимый философский смысл исторических страниц белорусского народа. Год исторической памяти должен стать экзаменом на национальную и культурную зрелость. Сегодня белорусская нация проходит сложный, но оправданный путь историко-философского осмысления и поиска нового формата государственного строительства в контексте национальной идентичности, - пояснил он. - Социально-философский феномен исторической памяти заключается в справедливости и милосердии, патриотизме и государственности, приверженности историческим ценностям и чувстве ответственности, созидательности и порядочности, честности и совестливости перед ушедшими поколениями и будущим нашей страны. Поэтому, будем откровенны, в Год исторической правды и конституционной модернизации белорусской государственности нет места на нашей земле предателям и беглым, нацистам и БЧБ-коллаборантам".

Историческая память создает новые жизненные посылы и мотивы для выстраивания жизни. "Историческая память на протяжении многих веков нас спасала от катастроф и гибели и приводила к победам над злом, антиисторией, псевдоценностями, противостоя культурной и религиозной аннексии, - добавил аналитик. - В преддверии всенародного обсуждения проекта Конституции и референдума историческая память станет духовным щитом, религиозным храмом в противоборстве не только с агрессией коллективного Запада, но и с невежеством, подтасовками в истории и правовым нигилизмом. Глубоко символично, что Год исторической памяти идеологически своими корнями является производной от Года народного единства. Единство белорусского народа может быть только в едином понимании и восприятии исторической памяти как национального путеводителя в геополитических лабиринтах современного мира".-0-