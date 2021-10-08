Щекин: имитация Литвой побегов мигрантов из лагерей - это простой шантаж стран ЕС

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имитация Литвой побегов мигрантов из лагерей - это простой шантаж таких государств, как Германия, Франция, Австрия и других. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"На фоне энергетического коллапса и остановки предприятий, а также миграционного кризиса, вызванного уродливой политикой коллективного Запада, запредельный европейский цинизм в отношении как Беларуси, так и России превзошел самые негативные ожидания. Сегодня мы все являемся свидетелями политики ускоренного ревизионизма Запада и как следствие попытки реваншизма политических элит националистического уклона. Нацистская идеология и русофобия на Западе стала ходовым товаром. Беларусь и Россия смогли устоять перед капиталистическим хаосом и противопоставить историческую правду европейскому беспамятству и агрессии. Слыша абсурдные обвинительные заявления руководителей западноевропейских стран в адрес Беларуси, создается устойчивое мнение о деградации политической системы Европейского союза и их плебейско-колониальном стереотипном мышлении", - отметил аналитик.

По словам Николая Щекина, Запад стоит перед высокой вероятностью "расползания европейских народов" вслед за обнаружением своих национальных интересов и геополитических необузданных аппетитов.

"Именно поэтому изначально Александр Лукашенко определил целеполагание развития нашей страны: суверенность, безопасность, энергетическая независимость, экономическая многовекторность и политическая целесообразность. Союзное государство во многом стало военно-политическим, экономическим и народным блоком в отстаивании свобод и прав своих граждан. Речь идет прежде всего о стремлении к справедливой конкуренции, взаимоуважении и взаимопомощи в реализации национальных проектов, достойной жизни, - сказал политолог. - Одновременно мы наблюдаем не просто столкновение интересов определенных проплаченных информационных групп, но и развернувшуюся информационную войну против Беларуси и России. Медийное пространство стало токсичным. Идеологическая интеракция "Комсомольской правды в Беларуси", которая по всем канонам жанра приравнивается как минимум к провокации, является ярким образцом комплексной схемы оправдания и тактики продвижение двойных стандартов Запада. Взаимодействие "КП в Беларуси" и деструктивных ресурсов может быть обусловлено только пониманием того, что есть единый финансируемый центр и одна методичка по принятию решений. Но надо помнить, что и закон один для всех".

Николай Щекин также напомнил, что 5 октября вновь в 500 метрах от границы с Литвой был найден труп беженца - гражданина Шри-Ланки. "Увы, по CNN это не покажут - это другое. Возникает вопрос к так называемому демократическому европейскому сообществу: сколько еще надо трупов для понимания неизбежного наказания преступной власти Польши и Литвы? Неужели не понятно брюссельским чиновникам, что безнаказанность и укрывательства преступлений своих сателлитов ускоряет развал, а вместе с этим и усугубляет трагедию для народов Европы? Уже понятно, что на этом трупы не закончатся. Польские и литовские власти с подачи Вашингтона решили идти до конца и внедрить технологию по физическому уничтожению для себя, как они посчитали, лишних людей", - подчеркнул Николай Щекин.

По его мнению, имитация литовской стороной побегов мигрантов из лагерей - это простой шантаж таких государств, как Германия, Франция, Австрия и ряда других. "Им надо успеть до референдума в Беларуси, разыграть очередную геополитическую карту против и Беларуси, и Союзного государства. В противном случае трудно будет объяснить своей общественности появление трупов от холода в квартирах и домах и голода в связи с искусственно созданным кризисом. Только по предварительным данным, если не изменится ситуация, то около 80 млн граждан ЕС не просто замерзнут, а некоторые из них могут не выжить. К примеру, в Великобритании ежегодно от холода погибает около 20 тыс. человек. Гражданам Беларуси, думаю, есть с чем сравнить. Западная демократия превратила свои народы в узников совести", - подытожил эксперт. -0-