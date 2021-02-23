Щекин: интеграция Беларуси и России вызывает у Запада недовольство

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграционные процессы Беларуси и России вызывают недовольство со стороны европейских соседей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Запад пытается восстановить свою монополию в мире, одновременно подрывая развитие национальных государств. Актуальность НАТО обесценена во всех смыслах его существования. Агрессивные действия западных партнеров по своей сути губительны и напоминают средневековую инквизицию, но с современным ядерным оружием. Тотальное унижение, оскорбление стран, желающих проводить свою независимую политику, стало системой и правилом Запада. Нации хотят свободно развиваться без диктата Запада, - уверен аналитик. - Мюнхенская конференция показала бессилие политических элит Запада и нежелание искать новые форматы диалога, подтвердила концепцию колониальной политики в отношении других стран. Также она продемонстрировала движение Запада к идеологии глобальной идеи - мир без государств, без национальной идентичности и кода, без суверенности. Предпринимаются попытки уничтожить историческую традицию национальных государств. Происходит широкомасштабное продвижение раскола по идеологическому принципу, то есть, с одной стороны, демократия во главе США, с другой - Россия и Китай. Предпринимаются попытки консолидации Запада вокруг США в новом витке холодной войны для противостояния национальным государствам. Угрозы, озвученные Джозефом Байденом в адрес не западных стран, говорят о махровом американоцентризме".

Николай Щекин считает, что Беларусь стала практически единственной страной в мире, которой удалось в жестком геополитическом противостоянии Запада и остальной части человечества сохранить свою государственность. "Более того, Беларусь за последние 26 лет смогла восстановить региональные интересы, что естественно не по нраву Европейскому союзу. В то же время Беларусь никогда не отказывалась от сотрудничества в разных форматах. Но мы не можем себе позволить слепо и безрассудно идти в фарватере западной политики, то есть для нас главное - не стать придатком Запада, - рассуждает кандидат философских наук. - Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, договоренность по многим стратегическим вопросам в экономической сфере свидетельствует об укреплении белорусской государственности и категорической неприемлемости диктата и двойных стандартов в отношении своих стран. Модернизация и интеграции - основная характеристика взаимоотношений Беларуси и России. Обе страны стоят на пороге формирования новой модели взаимодействия с Европой, с учетом применения к нам двойных стандартов Запада и ускользающих у него возможностей сохранения единства. В этой связи перед Союзным государством, двухсторонними отношениями открывается новая перспектива. Но надо понимать, что интеграционные процессы Беларуси и России вызывают недовольство со стороны европейских соседей. Поэтому вполне можно ожидать с их стороны дискредитацию и по отдельным направлениям торпедирование союзных программ, посредством санкций и уже открытого давления".

Эксперт полагает, что позиция Александра Лукашенко на интеграцию с Россией с сохранением суверенитета и национальных интересов подтверждает правильность выбранного пути по эффективному социально-экономическому развитию в контексте начавшегося передела собственности в мире. "Ужесточающаяся мировая конкуренция (зачастую с политической подоплекой) требует от Беларуси поиска оптимальных механизмов сотрудничества с заинтересованными странами, прежде всего на региональном уровне", - резюмирует Николай Щекин. -0-