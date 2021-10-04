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04 октября 2021, 09:22

Щекин: интервью Президента CNN показало неготовность Запада критично воспринимать реалии

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервью Александра Лукашенко телекомпании CNN со всей очевидностью показало, что между Беларусью и Западом существует ментальная пропасть, заключающаяся в нежелании и неготовности коллективного Запада критично воспринимать реалии и быть готовым к конструктивному диалогу. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Интервью для всего белорусского общества стало очередным и явным доказательством того, что на Западе нас даже за людей не считают и к нам относятся с надменностью, как ко второму сорту. К слову сказать, Президент вступился перед корреспондентом за белорусов, остудив его хамское поведение. Итог один - недоверие международной общественности и уж тем более западноевропейской журналистики, пропитанной ложью. Значит, нужна мобилизация внутренних резервов в противостоянии лицемерию и двойным стандартам", - уверен аналитик.

Николай Щекин в этой связи полагает, что впереди у нас большая и кропотливая работа по укреплению белорусской государственности. "В контексте конституционных преобразований предстоит многое сделать по усилению системы государственного управления. Президент всегда вопросам государственной кадровой политики и идеологии уделял пристальное внимание. Так, 1 октября на совещании у Президента были подняты важные вопросы для нашей страны - кадровая и идеологическая работа. Сегодня наступило то время, когда без грамотной и взвешенной кадровой политики и выверенной идеологической работы невозможно сохранить суверенность и мир в обществе, - уверен эксперт. - Кадровая политика - это фундамент успеха развития любого государства. И говоря о кадрах, мы все должны понимать, что эффективность любого дела зависит не только от компетенций, но прежде всего от личностных качеств, отношения к стране и обществу".

Политолог считает, что только патриотично настроенные граждане могут претендовать на определенные должности. "Одновременно речь идет не только о государственной службе, но и о тех сферах жизнедеятельности, которые во многом определяют стратегию Беларуси. Считаю, что наступило время серьезно, беспристрастно обратить внимание на подготовку кадров высшей квалификации, так как многие проекты должны реализовываться в тесной связи с научными исследованиями. Ведь наука - это будущее нашей страны, ее интеллектуальная безопасность, а следовательно и высокий человеческий потенциал. Подготовка научных кадров всегда была самой чувствительной, - подчеркнул Николай Щекин. - Поэтому объективность, открытость, публичность, ответственность, содержательность должны стать главным критерием в работе ВАК при оценке научных достижений и выполнении задач главы государства".

Эксперт отметил, что задачи, сформулированные Президентом, непростые, но жизненно важные не только для развития белорусской науки, но прежде всего для сохранения страны. "Найти национальную формулу гражданского общества и проанализировать концепцию исторического развития Беларуси, с целью систематизации исторической памяти является главным в стратегическом конституировании Беларуси как независимого государства. Надо формировать новые научные школы и научные направления в соответствии с реалиями. Здесь сложно переоценить исследования историков, философов, социологов, политологов, культурологов, педагогов. Каждый гражданин и ученый должен стремиться сделать нашу страну лучше и безопаснее", - сказал Николай Щекин.

По его словам, без идеологии немыслима перспектива белорусской государственности. "Идеология - это своего рода стратигема суверенитета и безопасности Беларуси. В современном мире принцип выживания простой - нет своей идеологии, тогда становишься предателем-коллаборантом и обслуживаешь колониальные интересы другого государства. Идеологические проблемы, связанные с государственно-общественными организациями, надо решать на основе четкого видения и понимания роли и места идеологии в обществе. Актуализация Президентом вопросов, связанных с молодежными общественными организациями, говорит о необходимости выработки долгосрочной программы их развития. Поствыборный период показал, что идеологи - это единичный и уникальный товар, а сама идеология не терпит сиюминутности и фрагментарности. Идеология - это комплексный процесс, начиная с подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и завершая их расстановкой на местах", - резюмировал эксперт. -0-

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