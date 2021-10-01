Щекин: интервью Президента CNN стало сильным ходом с целью образумить горячие головы на Западе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервью Александра Лукашенко CNN стало сильным политтехнологическим ходом с целью образумить горячие головы коллективного Запада и усмирить его воинствующий пыл. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Вопреки всевозможным инсинуациям Президент сдержал свое слово и дал интервью CNN. Будем откровенны: уже сам факт того, что CNN официально взяло интервью у Александра Лукашенко, является безоговорочным признанием коллективным Западом его легитимности как законно избранного Президента Республики Беларусь. Считаю, что теперь все спекуляции по вопросу выборов безосновательны и по меньшей мере глупы, - уверен аналитик. - Международный обозреватель телеканала CNN Мэтью Чанс стал своего рода народным парламентером от гражданской общественности Запада. Судя по эфиру, предельная откровенность, открытость и прямота главы государства заставили журналиста серьезно поволноваться, так как все западные медиа привыкли к заранее подготовленным вопросам и политическому цензурированию своих эфиров".

Николай Щекин считает, что Президент выступил в качестве подлинного национального лидера, умеющего держать удар. "Более того, Александр Лукашенко задал немало вопросов политическим элитам Польши, Литвы и в целом Западу, ведущему двойную игру. Аргументированно Президент Беларуси практически морально пригвоздил всю деятельность западных стран, раскрыв их лживость и безответственность. В этой связи глава государства продемонстрировал всему миру нацеленность на конструктивный диалог и защиту суверенитета страны. Политическая формула, цементирующая всю жизнедеятельность белорусского народа, озвученная Президентом, проста - суверенное и независимое государство в союзе с Россией (братским народом) и развитие на основе единства белорусской нации", - сказал эксперт.

По его словам, в этом контексте вполне логичной выглядит реакция ряда зарубежных СМИ и так называемой оппозиции и предателей. "Она вполне была предсказуемой - теперь врагом номер два стал Мэтью Чанс. Все озвученные темы - миграционная проблематика, беглые "революционеры", провокация с самолетом Ryanair, подходы страны в борьбе с COVID-19, белорусско-российские отношения - стали холодным душем для некоторых европейских политиков. Есть слабая надежда, что CNN выполнит свое обещание и в интернете разместит интервью без изъятий. Впрочем, в мире уже мало кто доверяет политической элите коллективного Запада, так как ложь и комплекс неполноценности, подтасовка фактов и неумение слышать и слушать оппонентов и партнеров, надменность и отсутствие нацеленности на диалог стали брендом западноевропейского мира, - подчеркнул Николай Щекин. - Развязанная спецслужбами Запада подрывная война и транслируемая беглыми ее идеология против Беларуси сплотили белорусский народ и заставили осознать все прелести "демократических свобод", которые нам были уготовлены".

Во время интервью

Николай Щекин признает, что Беларусь проходит непростой этап своего развития - наша страна во многом благодаря политической воле Президента выстояла и смогла защитить свое незыблемое право жить свободно.

"Провальная санкционная политика Запада и неугомонное желание его элит превратить нашу страну в колонию, территорию отчуждения превратили сам коллективный Запад в политического изгоя и экономическую "хромую утку". Последние события, связанные с убийством офицера КГБ, стали доказательством, что белорусский народ ведет войну на выживание с негодяями и политическими преступниками, возглавляющими Польшу, Литву и ряд других стран. Поэтому интервью Александра Лукашенко CNN стало сильным политтехнологическим ходом с целью образумить горячие головы коллективного Запада и усмирить его воинствующий пыл", - резюмировал Николай Щекин.-0-