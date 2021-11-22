Щекин: контроль над Польшей со стороны Вашингтона и Лондона является гарантией разобщенности Европы

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль над Польшей со стороны Вашингтона и Лондона является гарантией разобщенности Европы. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Складывается устойчивое впечатление, что искусственно созданный польским руководством миграционный кризис находится на стадии разрешения. Но это касается только мигрантов. Проблемы межгосударственных взаимоотношений и причины как такового кризиса, находящиеся в плоскости преступной деятельности коллективного Запада и НАТО, еще долгое время будут в формате тлеющего геополитического костра. В то же время прогнозировать дальнейшие сценарии поведения Польши и в целом Запада практически невозможно. Контроль над Польшей со стороны Вашингтона и Лондона является гарантией разобщенности Европы и принципиальной невозможности налаживания диалога в ней, - отметил Николай Щекин. - Есть некоторое ощущение того, что происходит крупномасштабная военная разведывательная операция перед броском на Восток. Переброска более чем дивизии с бронетехникой к границам Беларуси заставляет задуматься о цели и задачах, преследуемых Западом и непосредственно Польшей. Возникает вопрос: действия Запада и Польши у наших границ являются ли военной угрозой для Беларуси?"

По словам эксперта, Беларусь не заинтересована ни в консервации кризиса, ни в его развитии как некоего дестабилизирующего фактора. "Выход один - международное сообщество в лице Германии либо другой страны, ООН либо иной какой организации в сотрудничестве с Беларусью берет на себя полноту ответственности за сложившуюся обстановку и в соответствии с международным правом решает свою проблему. Понятно, именно сейчас Западу не хотелось бы афишировать свой провал и, скорее всего, будут предприняты шаги по решению миграционного кризиса в закрытом режиме. Однако, надо понимать, что со стороны США и Великобритании будут задействованы все рычаги для разжигания конфликта на границе с Беларусью с последующим переходом в горячую фазу. К тому же историческая неприязнь Польши к Германии может стать катализатором необратимых процессов для всей Европы", - сказал политолог.

Он уверен, на Западе не могут не слышать Президента Беларуси, но самостоятельность и независимость Александра Лукашенко пугает и одновременно отрезвляет коллективный Запада. "Предельно откровенное интервью Президента BBC политтехнологи и экспертное сообщество коллективного Запада должны внимательно, с блокнотом и ручкой послушать и постараться понять не только суть происходящего, но прежде всего нацеленность главы государства на диалог с любым лидером, желающим говорить на равных, и с представителем оппозиции, не являющимся предателем и врагом Родины, - полагает Николай Щекин. - На протяжении нескольких десятилетий мы видим, что определенные политические и финансовые круги на Западе привыкли не говорить и не договариваться, а приказывать своим сателлитам и европейским лакеям, как Польша, Латвия, Эстония, Украина, Литва. Но соседей не выбирают. Все попытки польского руководства поиграть в войнушку в борьбе за так называемые европейские ценности может закончиться не только отставкой Дуды и судебным разбирательством над ним, но и унижением польской нации, что неминуемо приведет к необратимым антигосударственным настроениям и приходу к власти ультраправых радикалов".

Николай Щекин допускает, что это уже начали понимать и в руководстве Польши. "Но историческая логика и традиция такова, что польский преступный режим, его трусливость и политическая всеядность ведут руководство к агонии и с большой вероятностью к национальной катастрофе. Польская новейшая история еще преподнесет много для европейцев сюрпризов. А беспорядки в Киеве, связанные с годовщиной государственного переворота, должны стать назиданием всем, кто еще верит в западные ценности и стремится стать Европой. Для Беларуси главный критерий своей правоты и оценки действий - это искренние слова благодарности беженцев в адрес белорусского народа и руководства, а также радостные глаза детей и спасенные жизни", - резюмировал политолог. -0-