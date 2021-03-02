Щекин: кто на коленях вымаливает у Запада санкции - уже не оппозиция, а пятая колонна

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только предатели и враги под прикрытием демократических ценностей просят ввести санкции против Родины и своего народа. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Уровень глобальных вызовов увеличивается в геометрической прогрессии. Терроризм, информационные войны, политический шантаж, санкции - все это уже реальность сегодняшнего дня. Политика Запада под эгидой США проходит процесс перегруппировки политических элит и ведущих государств, формулируются старые по сути, но новые по технологическому подходу задачи относительно "новой колонизации" не западного мира. В ближайшее время мы будем свидетелями не просто целенаправленной хаотизации мировых процессов, но прежде всего жесткого сценария передела сфер влияния. Западная идеология навязывает славянскому сообществу концепцию нового мира без обязанностей и ответственности", - считает аналитик.

По его словам, сейчас наблюдается беспрецедентное санкционное давление на Беларусь. "Надо понимать, что те, кто под прикрытием демократических ценностей просит ввести санкции против Родины, своего народа, закрыть предприятия и больницы, школы и детские сады, уничтожить сферу услуг (парикмахерские, кафе, рестораны, транспорт) и инфраструктуру, перестать выплачивать зарплаты и пенсии, являются предателями и врагами. Будем откровенны: нашу страну хотят загнать в долги, нищету и элементарно скупить за бесценок. К сожалению, уроки истории (пример Украины, Молдовы, Литвы, Румынии, Болгарии, Грузии) некоторым политическим авантюристам не пошли впрок", - считает Николай Щекин.

Он надеется, что белорусский народ по достоинству оценит этот "подвиг беглых-сепаратистов". "Как гражданин и белорусский ученый призываю одуматься и все-таки понять, что Родину в чемодане не унесешь, долларом не измеришь и за чужой счет своего счастья не построишь. Неужели для того, чтобы узнать цену себе, надо продать душу своего народа. К слову сказать, многим еще надо поучиться у Александра Лукашенко любить свою страну и беззаветно служить народу. Чувствовать опасность и ценой своей судьбы встать на защиту родной земли не каждому дано. Сильная власть - это готовность общества и народа взять на себя ограничения и сопоставить мораль с этической направленностью и реальность с потребительским движением как прогрессом", - рассуждает кандидат философских наук.

Николай Щекин задается вопросами: какую свободу или какие перемены хочет оппозиция; кто-нибудь посчитал стоимость этих перемен? "Можно критиковать любую власть и ее решение. Но пора и самому предлагать реальные программы и брать на себя ответственность, а это значит - не подвергать опасности родных и близких. Те, кто на коленях перед Западом вымаливает санкции нашей стране, уже не оппозиция, а пятая колонна. Поэтому надо поставить преграду контрэлитам, работающим на уничтожение исторической памяти, христианской традиции и национальной белорусской амбиции. Уничтожение государства, семьи, религии являются новой тенденцией по расчеловечиванию наций. Много вопросов к белорусской диаспоре. Думаю, пора и ей сформулировать свою четкую позицию по созданию пояса безопасности Родины, - уверен Николай Щекин. - Белорусский народ по крупицам создавал свою государственность, надеясь на защиту своей власти. И надо признать, власть во главе с Президентом защитила своих граждан от гражданской войны, разрухи, тем самым показав свою дееспособность, честность и преданность ценностям и жизненным идеалам нашей страны. VI Всебелорусское народное собрание подтвердило легитимность всех принимаемых Президентом решений по защите суверенитета и независимости Беларуси". -0-