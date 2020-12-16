Щекин: лейтмотивом для всех должно стать сохранение страны и исторической памяти

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лейтмотивом всех усилий белорусского народа должен стать вопрос сохранения страны и исторической памяти. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Говоря о демократии и свободе, нельзя забывать о сохранении страны как единственного гаранта целостности нации. Тенденция развития белорусского общества последнего времени характеризуется, с одной стороны, постепенным отрезвлением и одновременно взрослением граждан, с другой - мы наблюдаем все более изощренные и известные методы, направленные на раскол белорусского общества со стороны обанкротившихся политических беглых. Страна приходит к осознанию, что под стереотипом политической корректности Запада кроется двуличие и двойные стандарты, - считает Николай Щекин. - Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал выдержку и терпение, открытость и приверженность традиционным белорусским ценностям, основанным на конструктивном взаимодействии со всеми знающим цену миру и безопасности. Без единства нации невозможен ни прогресс, ни демократия, ни диалог".

Кандидат философских наук убежден, что наступил переломный исторический момент в преддверии новой эпохи белорусского государственного строительства. "Однако надо понимать, что и модернизация Конституции, и проведение Всебелорусского народного собрания - это только этап, начало пути движения вперед. В будущем нас ожидает большая, кропотливая и зачастую изнурительная работа как над самими собой, так и над формированием новой белорусской модели развития. Главное - это экономическая эффективность и безопасность. А лейтмотивом всех усилий белорусского народа должен стать вопрос сохранения страны и исторической памяти. Глава государства аналитически преподнес для нас исторические уроки и дал возможность самим осмыслить происходящие процессы, поставив на паузу эмоциональный фон и шаблонное гражданское восприятие внешней "демократической утопии". Благополучие не измеряется получением грантов в виде подачек за предательство Родины и визами на въезд в европейские страны. Тем самым уже можно утвердительно сказать, что страна была спасена от исторической ямы, в которой бесследно исчезли сотни государств и народов", - резюмировал Николай Щекин.-0-